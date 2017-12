Las prendas de vestir Polar Piece

Polar Piece es una pequeña compañía que fabrica prendas de vestir que se pueden utilizar tanto en casa, cuando estas relajado o al exterior, incluso con temperaturas como las que tenemos en este momento en Canadá.

Los socios de Polar Piece comenzaron fabricando ropa para otras marcas, pero no estaban satisfechos y decidieron fabricar sus propias prendas de vestir inspiradas de lo que a ellos les gustaba. “Si a mí me gusta. A ti, también te puede gustar” se dijo el joven Ernesto Ancheta, director artístico y diseñador de los productos de Polar Piece.

La aventura comenzó hace unos 9 años, una noche fresca a finales del verano, delante de una fogata en Collingwood, Ontario. La idea era crear ropa confortable pero a la moda. Algo que otras compañías no habían pensado sacar al mercado en ese momento.

Pero sobre todo, querían ofrecer un producto que no viniera ni de China, ni de Taiwan, ni de India, ni de ningún otro país del mundo. Ellos querían ofrecer un producto 100% canadiense y utilizando la mejor calidad canadiense en el mercado. Los socios de esta pequeña compañía de Toronto hacen todo. El diseño de la ropa, los patrones, el sitio Internet, le mercadeo, etc.

© Cortesía de Polar Piece

Los que iniciaron la pequeña compañía de Toronto, tomaron la decisión de no vender sus productos en las otras tiendas porque no querían y no quieren que los intermediarios aumenten los precios. Por esta razón han decidido venderlos ellos mismos en línea para que los consumidores puedan pagar precios más bajos.

Pero una de las formas de Polar Piece para hacerse conocer es participando en distintos eventos como el Mercado Navideño de la ciudad de Vancouver, en el oeste canadiense.

Pablo Gómez Barrios conversó con Ernesto Ancheta, un joven canadiense nacido Toronto de padres salvadoreños. Él es socio y director artístico y de diseño de Polar Piece.