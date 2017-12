No hay evidencia de los beneficios de la marihuana medicinal: médicos canadienses

Los beneficios de la marihuana terapéutica, aun si existen, son muchos más bajos de lo que la gente cree.

-Mike Allan, profesor de medicina familiar en la Universidad de Alberta

Con la marihuana ya fuera del ámbito criminal, surgen voces en Canadá que alertan sobre los peligros de su consumo diario y otras que les contestan que eso es un estigma superado y que de hecho sus beneficios médicos están probados. Pero parece que no es tan así, según una nueva investigación.

Que las pruebas científicas que respaldan los supuestos beneficios de la marihuana terapéutica son escasas, y que la evidencia que existe sugiere que puede causar más daño que beneficio, dicen las asociaciones médicas canadienses.

La cantidad de canadienses registrados para comprar marihuana medicinal a productores autorizados ha estallado en el país © (REUTERS / Ben Nelms)

El Colegio de Médicos de Alberta preparó y distribuyó tres revisiones a más de 32,000 médicos para proporcionar información sobre la literatura médica que existe, o no existe, sobre la marihuana terapéutica.

“Hubo un elemento muy consistente de efectos secundarios adversos”, dijo Mike Allan, que enseña medicina familiar en la Universidad de Alberta en Edmonton.

Y los beneficios, aun si existen, son muchos más bajos de lo que la gente cree.

El Dr. Allan coordina el boletín informativo bimensual de la organización médica de Alberta, que se centra en cuestiones específicas y se distribuye casi en todo el país.

Los últimos tres boletines se propusieron responder a los médicos que querían saber más de la investigación realizada sobre la marihuana medicinal. Los médicos tienen muchas preguntas de sus pacientes, y el Colegio quería asegurarse de que sus miembros tuvieran la información que necesitaban para tomar las decisiones correctas, dijo el Dr. Allan.

“Creo que tranquiliza un poco a los médicos”, dijo. “Pueden decir:” Aquí está la evidencia, aquí nos falta en varios lugares, así que no puedo recetarla por problemas X, Y o Z “. ”

Michael Allan, profesor de Medicina Familiar y director de Medicina Basada en la Evidencia en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Alberta. © U of Alberta

Una alternativa a los opioides

A Philippe Lucas, director del Consejo Médico Canadiense, le hubiera gustado que el Colegio de Médicos de Alberta adoptara una posición más matizada.

“Lo que nos preocupa es que la información que se distribuye parece carecer de equilibrio. Se centra especialmente en los efectos negativos del cannabis e ignora por completo los efectos beneficiosos que vemos todos los días con los pacientes en Canadá “, dice.

Por otro lado, él cree que la marihuana medicinal puede ser una buena alternativa para los opiáceos.

Hay pacientes que nos dicen que pueden usar menos otros medicamentos que podrían ser aún más peligrosos, como los opiáceos por ejemplo.

-Philippe Lucas, Director del Consejo Canadiense de Cannabis Médico

Philippe Lucas cree que es importante reconocer los efectos secundarios de la marihuana medicinal, pero también los beneficios que puede traer, para aliviar el dolor de los pacientes, por ejemplo.

Aumentan usuarios de marihuana medicinal

Los datos de Salud Canadá muestran que el número de proveedores registrados de marihuana medicinal aumentó a más de 200,000 en junio de 2017, alrededor de 2,7 veces más que en el mismo período del año anterior. Las inscripciones se han más que triplicado desde 2015 hasta 2016.

La decisión de usar cannabis con fines médicos debe ser tomada por pacientes y profesionales de la salud, y no por Health Canada.

-Tammy Jarbeau, vocera de Salud Canadá

El organismo federal ha publicado un extenso documento de antecedentes para estos profesionales sobre los beneficios y los peligros de la marihuana medicinal, que comienza con un recordatorio de que el cannabis no es una sustancia terapéutica autorizada y que el Ministerio no apoya su uso. El documento no ha sido actualizado desde 2013.

Philippe Lucas, director del Consejo canadiense de cannabis médico © Matt Tinney

Evidencias “raras y de mala calidad”

La primera notificación del Colegio de Médicos de Alberta, fechada el 14 de noviembre, dice que las evidencias son demasiado “raras y de mala calidad” para concluir que la marihuana ayuda a aliviar el dolor. La segunda, dos semanas después, explica que los “efectos secundarios indeseables” son la única conclusión consistente de los estudios realizados. Estos incluyen alucinaciones, paranoia, mareos y presión arterial baja.

Estos estudios probablemente subestiman la frecuencia de estos eventos adversos, ya que la mayoría se han realizado con pacientes que están acostumbrados a la marihuana y, por lo tanto, es menos probable que la gente en general los sienta, según el Dr. Allan.

Algunos estudios indican que la marihuana puede reducir las náuseas en pacientes con quimioterapia y controlar los espasmos musculares en pacientes con fibrosis quística, pero prácticamente no hay evidencia de un efecto sobre la ansiedad o el glaucoma, como dicen los defensores de la marihuana terapéutica a menudo.

El director del Consejo Canadiense del cannabis medicinal (CCCM), Philippe Lucas, elogia el trabajo del Colegio de Médicos de Alberta por informar a los médicos sobre los beneficios y peligros de la marihuana terapéutica, pero deplora lo que él ve como un prejuicio el resaltar los problemas asociados con el cannabis medicinal.

“Yo sería el último en decir que el cannabis es completamente seguro o apropiado para todos”, dijo Phillipe Lucas, quien también es parte de la compañía productora de marihuana Tilrey. “Muchos pacientes usan marihuana para reemplazar las drogas, como los opiáceos; restringir el acceso al cannabis podría complicar la lucha contra las sobredosis de opiáceos. ”

Las asociaciones médicas han publicado pautas para la prescripción de marihuana terapéutica para quienes la recetan por primera vez.

Los documentos de los colegios de médicos de Alberta y Columbia Británica señalan la falta de pruebas sólidas que demuestren la eficacia del cannabis como medicamento.

El Colegio de Médicos de Alberta College está desarrollando directrices más exhaustivas para la prescripción de marihuana terapéutica. Se esperan que estén listas para marzo, según el Dr. Allan.

La cantidad de canadienses registrados para comprar marihuana medicinal a productores autorizados ha estallado desde que el gobierno federal lanzó su programa de acceso comercial hace cuatro años. Según Salud Canadá, eran cerca de 130,000 a finales de 2016, 32% más que el año anterior. Los datos más recientes muestran un impresionante aumento de 1544% en comparación con mediados de 2014.

CBC/Radio Canadá/RCI