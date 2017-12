Perros y gatos deberán ser castrados a partir del primero de enero 2018 en Laval

Los dueños de perros y gatos de la ciudad de Laval, aledaña a Montreal, deberán probar que sus mascotas estarán castradas o esterilizadas a partir del primero de enero 2018. De lo contrario se exponen a ser multados. Un regalo de Navidad con el que no todos los residentes esta ciudad están de acuerdo.

Según la Asociación de Médicos Veterinarios de Quebec, AMVQ, el nuevo reglamento de esta ciudad situada al norte de Montreal, es necesario para mejorar la calidad de vida de estos animales y reducir el número de abandonos.

Cabe señalar aquí que solo en esta ciudad, más de 3.000 gatos y 1.000 perros tienen que ser eutanasiados anualmente, pero a pesar de eso no todos los moradores de Laval están de acuerdo con el reglamento.

El Dr. Michel Pepin, responsable de comunicaciones de la Asociación de Médicos Veterinarios de Quebec, AMVQ, dice que la asociación forma parte del comité que sugirió a Laval de adoptar ese reglamento, para reducir justamente el número de abandono de estos animales. Él Dr. Pepin, dice que los habitantes de Laval no tienen otra alternativa que someterse al reglamento y deben probar que el animal fue esterilizado.

Puede parecer sorprendente pero la gente en Quebec son buenos ciudadanos. Hablamos de 90% de los gatos que ya están esterilizados de los 2 millones que existen. Pero imagínese que son igual 200.000 gatos no esterilizados, la mitad son hembras que pueden más o menos 600.000 gatitos por año. Son suficientes para inundar los refugios y alimentar los abandonos. Por eso vemos tantos animales errantes. Es un buen reglamento. No solucionará todos los problemas, pero si solucionará una parte.

El Dr. Pepin afirma que si se quiere terminar con la sobrepoblación de estos animales errantes, desafortunadamente hay que tomar medidas como esas. Pero, como decíamos antes, no todos los residentes están de acuerdo y en este momento hay una petición que circula en la que se habla de mutilación y crueldad hacia los animales.

Todos los que trabajan con los animales, la Sociedad protectora u otras, están de acuerdo en que la esterilización es necesaria. Por lo de la mutilación creo que hay pensarlo dos veces, porque de la forma como se hace hoy los animales no sufren. Se hace en buenas condiciones por profesionales. Lo que sí es cierto es que es bueno para su salud. Sabemos que la esterilización disminuye la agresividad de los perros, aumenta la longevidad de perros y gatos, reduce las enfermedades y se reducen los problemas de comportamiento.

El Dr. Michel Pepin, responsable de comunicaciones de la Asociación de Médicos Veterinarios de Quebec, está consciente que hay que tranquilizar a ese respecto a los residentes. Se habla de una obligación, pero existe la posibilidad de exenciones también.

Un veterinario puede firmar una exención si el animal es un reproductor. Y si ese es el caso, el dueño tiene que demostrar que se trata de una reproducción ética, en la que el animal está registrado y no se trata de una reproducción clandestina. Si el animal es demasiado joven también se puede exentar, si el animal trabaja, como un perro policía o de ayuda a minusválidos.

Sí es cierto que habrá una obligación pero también hay una lógica detrás de todo esto. No todos los animales serán obligatoriamente esterilizados. Algunos podrán gozar de una exención de forma temporal o incluso de por vida. Más sin embargo, algunos de los signatarios de la petición hablan de una estrategia de los veterinarios para generar más trabajo y más dinero.

Podemos verlo de esa forma, pero como lo decía antes, la gran mayoría de los gatos y los perros ya están esterilizados. Pienso que al final se genera más trabajo cuando los animales son abandonados y maltratados, en vez de animales saludables, que no crean problemas, que no vagabundean y que no son agresivos. Creo que al contrario, el reglamento ayudará a tener animales saludables y prolongará sus vidas.