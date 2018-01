6 signos de que el frío de este invierno es extremo

Este frío no terminó. Este jueves se espera una “bomba climática” que traerá temperaturas frías y clima desordenado al este de Canadá. Eso pondrá fin a un breve aumento de temperaturas de un solo dígito y bajo cero en algunas partes de Canadá, como se observó el miércoles.

Muchos canadienses ya han atravesado y sobrevivido un récord de frío, y no son solo los números en el termómetro los que lo muestran: ha habido muchas otras señales.

Ha hecho tan frío que …

Tiburones han sido encontrados congelados hasta la muerte en la costa este.

El equipo de AWSC encontró 2 tiburones zorro. Ambos probablemente sucumbieron al shock del frío.

Hasta el momento, The Atlantic White Shark Conservancy ha encontrado tres tiburones zorros machos muertos cerca de Cape Cod, EEUU en las últimas dos semanas. Se informó que “probablemente quedaron varados debido al choque de frío”.

El zoológico de Calgary llevó sus pingüinos al interior.

Los pingüinos reyes durante el día de apertura de la exhibición Penguin Plunge en el Zoológico de Calgary en 2012. Ha hecho tanto frío que algunos días los pingüinos subantárticos tienen que ser llevados al interior. © (Larry MacDougal / Canadian Press)

Los pingüinos reyes del zoológico en la ciudad de Calgary, Alberta, han entrado varias veces esta temporada, informa la prensa canadiense. Una guía del zoológico dice que no deberían estar afuera si está por debajo de -25 ° C, y las temperaturas promediaron -28 ° C durante la última semana de diciembre. Los pingüinos son de áreas subantárticas donde las temperaturas pueden ser bastante frías, pero los cuidadores del zoológico dicen que no quieren correr riesgos, dado que los animales no son salvajes.

Algunos baños de osos polares canadienses fueron cancelados por primera vez.

Las personas desafían al hielo mientras participan en el baño polar anual de Año Nuevo en el puerto de Charlottetown el domingo 1 de enero de 2017. © (Andrew Vaughan / Canadian Press)

El Toronto Polar Bear Club canceló su inmersión anual en el Día de Año Nuevo en el Lago Ontario por primera vez en sus 13 años de historia debido al frío extremo y la peligrosa acumulación de hielo. Poco después en Oakville, Courage Polar Bear Dip de World Vision de Ontario canceló su evento por primera vez en sus 33 años de historia. En lugar de nadar en el lago Ontario, algunas personas pudieron patinar.

Aunque otras ciudades desafiaron el frío ártico y llevaron a cabo los baños de osos polares.

Temblores de hielo dañaron casas y produjeron grandes grietas en el suelo en Alberta Beach.

Sharon Smith tomó esta foto en el pueblo de Alberta Beach, donde se abrieron grietas en el suelo después de dos supuestos temblores de hielo. © (Sharon Smith)

Un portavoz del Alberta Energy Regulator dijo que cree que el pueblo de Alberta Beach fue golpeado por dos terremotos de origen natural el 1 de enero. Los terremotos ocurren cuando las frías temperaturas del invierno congelan rápidamente las aguas subterráneas, haciendo que el suelo se quiebre repentinamente y estalle.

Manatíes se han amontonado para calentarse en las centrales eléctricas y las aguas termales.

Los manatíes se juntaron cerca del retorno de agua templada de una central eléctrica del área de Tampa para buscar refugio del frío. © GUILLAUME SOUVANT/AFP/Getty Images

Informes e imágenes de Florida sugieren que los manatíes o vacas marinas han estado migrando hacia el sur en grandes cantidades, buscando calor en las aguas termales y plantas de energía en grandes cantidades y amontonándose para calentarse.

Las Cataratas del Niágara se ven increíbles.

Los visitantes toman fotografías al borde de Horseshoe Falls en Niagara Falls, Ontario, mientras el clima frío continúa en gran parte de la provincia, el martes 2 de enero de 2018. © (Aaron Lynett / Canadian Press)

Con las bajas temperaturas, la niebla de las aguas de las cataratas del Niágara se congela al instante en todo lo que toca, cubriendo árboles, senderos, acantilados y miradores en un blanco soñador y brillante.

A la espera del ciclón bomba

El “ciclón bomba” es un fenómeno climático que azotará a partir de este jueves la costa este de Estados Unidos y de Canadá.

Según un artículo del New York Times, lo que hace que una tormenta sea una “bomba” está ligado a qué tan rápido cae la presión atmosférica.

La caída de la presión atmosférica es una característica de todas las tormentas. Pero para que una tormenta se llame “ciclón bomba” la presión barométrica debe bajar al menos 24 milibares en 24 horas.

“Las caídas profundas en la presión barométrica ocurren cuando una región de aire cálido se encuentra con un frente de aire frío. El aire comienza a moverse, y la rotación de la tierra crea un efecto ciclónico”, explica el artículo.

