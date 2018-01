Guillermo del Toro consagrado Mejor director en los Golden Globe

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, fue consagrado como Mejor director este domingo en la ceremonia de los Golden Globe por la película La forma del agua. El cineasta dijo al recibir su premio que su mundo imaginario se construyó durante los primeros 11 años de su vida.

“Desde niño he sido fiel a los monstruos. Me han salvado y absuelto, porque creo que los monstruos son los santos patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten la posibilidad de fallar y seguir adelante. Durante años he elaborado historias de color, luces y sombras y en muchas instancias, en tres ocasiones especiales, estas historias me han salvado la vida. Una con el Espinazo del Diablo, otra con El Laberinto del Fauno y ahora con La Forma del agua” Guillermo del Toro.