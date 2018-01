El desafío de vender marihuana legal en Quebec

Como ya sabemos y hasta nueva orden, el gobierno liberal de Justin Trudeau legalizará la venta y el consumo de marihuana en Canadá el primero de julio del presente año. Pero sabemos también que varios senadores advirtieron ya al gobierno que necesitan más tiempo para poder analizar de una forma detenida y detallada el proyecto de ley C-45, sobre la legalización de la marihuana.

También sabemos que algunas provincias, como Quebec, Ontario y Nueva Brunswick se han pronunciado sobre la forma como manejarán este comercio a partir del momento de su legalización.

En el caso de Quebec en particular, decidió que la venta de la marihuana será controlada por la provincia y no por particulares, y será la Sociedad de Alcoholes de Quebec, SAQ, la compañía estatal de venta de alcoholes la responsable de crear una filial que se llamará Sociedad Quebequense de Cannabis, SQC, que será la responsable de todo el proceso de venta.

Alain Brunet, presidente y director general de la Sociedad de Alcoholes de Quebec, SAQ. © Radio-Canada

Alain Brunet, presidente y director general de la SAQ, que trabaja para la compañía estatal desde hace 37 años, decía esta mañana en entrevista con la radio francesa de Radio Canadá, que nunca pensó que un día sería el responsable de organizar una red de distribución de marihuana en la provincia.

De hecho, cuando él comenzó a trabajar para la SAQ en la década de los 80, se comenzaba apenas a acostumbrarse a la legalización del alcohol, que estuvo prohibido durante décadas. Según Alain Brunet, para comenzar hay que trabajar sobre la aceptación social de esta legalización, pero también sobre la prevención y la educación, algo en lo que él ya tiene una gran experiencia.

Pero la estrategia tiene que ser diferente porque no se podrá promover la venta de la marihuana con campañas de publicidad, como es el caso en la actualidad con el alcohol. El desafío de Alain Brunet es vender un producto sin hacer ni promoción, ni mercadeo y ser al mismo tiempo sensible a su consecuencia sobre la salud pública. Y para lograrlo él se da como objetivo la misión social que siempre ha tenido la Sociedad de Alcoholes de Quebec.

Al principio lo que nos piden que hagamos es apropiarnos del mercado que ahora es ilegal. Hay que organizar todo, porque todo es ilegal. La producción era ilegal y comienza apenas a organizarse. Nuestro trabajo no será de hacer la promoción y yo me siento bien con ese mandato porque también forma parte de la SAQ de hacer ventas responsables, algo en lo que tenemos una larga experiencia. Es el lado social y no el comercial lo que vamos a trabajar primero.

La SAQ está planificando el número de tiendas que se van a abrir, que por el momento son unas 15, pero siguiendo los planes y con el correr del tiempo se espera que haya posiblemente alrededor de 100 o 150 tiendas en la provincia, porque la provincia es grande.

El director de la SAQ afirma que en este expediente hay que pensar a largo plazo en lo que respecta a la instauración de los fundamentos comerciales de la nueva red de distribución, para poder hacer ventas legales y sanas en lo que respecta a la salud pública. Para lograr este objetivo hay que proceder de una forma gradual y por el momento es solo el comienzo a partir del verano próximo.

A Alain Brunet no le cabe ninguna duda que con el tiempo se logrará eliminar el mercado y la venta ilegal de marihuana. Se hizo con el alcohol. En Quebec se legalizó el alcohol en 1921, hace casi 100 años. En ese momento no se hablaba de eliminar el mercado ilegal y el contrabando de alcohol en los primeros años de la SAQ. Será el mismo proceso para el cannabis, dice Brunet. Pero para poder tener éxito hay que conocer el mercado ¿Cuáles son sus fuentes?

Trabajamos a partir de estudios hechos por Salud Canadá. El gobierno de Canadá ha publicado desde hace un año mucha información. Pero esa es la particularidad del desafío. No tenemos nada verdaderamente conforme a la realidad, que no sea científica sobre la cual podamos apoyarnos. Entonces tenemos que anticipar, innovar y estar conscientes que no dispondremos de toda la información y que a medida que avancemos, tanto a nivel de la producción como de la distribución, tendremos que domesticar el mercado y conocerlo a medida que lo desarrollamos.

El desafío no es solamente de instaurar una red de distribución sino de crear nuevas prácticas para familiarizarse con esta nueva materia. ¿Pero para poder desalojar al mercado ilícito a cuánto habría que vender un gramo de marihuana?

Hablamos de 8 o 9 dólares el gramo. Puede variar. Estamos concertándonos con la producción para asegurarnos de la disponibilidad del producto. Este también será un gran desafío al principio. Hablamos del número de tiendas, pero si las tiendas están vacías, no vale nada. Hay que estar seguro que la producción estará bien estructurada para llegar con un precio competitivo que no permita ganar el mercado. Y este es un trabajo conjunto de distribución y producción para tener el producto a un buen precio y que podamos conquistar el mercado ilícito desde el principio.

Serán productores locales, quebequenses y canadienses. La ley federal es muy clara sobre este punto. Serán productores certificados por el gobierno que producen marihuana para uso médico.

Alain Brunet, director de la SAQ, se aseguró ya antes de fin de año que haya una producción que sea dedicada exclusivamente para las tiendas de la Sociedad Quebequense de Cannabis, SQC, para cubrir el mercado desde el primero de julio.

Las tiendas de venta de la SQC, serán independientes, relativamente pequeñas, de unos 600 metros cuadrados y atendidas por un personal competente y con una formación particular que pone el acento sobre la salud pública. Sin absolutamente ninguna estrategia de mercadeo. Pero como decíamos, con un personal competente que podrá aconsejar a la clientela.