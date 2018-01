La ola de intenso frío provocó la congelación de tuberías en edificios e infraestructuras

La ola de frío intenso que azotó Canadá a fines del año pasado y principios de este año provocó daños que las personas que viven en zonas tropicales no se podrían imaginar. A pesar de la advertencia de frío extremo lanzada por Medioambiente Canadá en varias regiones del país, algunos problemas pueden surgir que escapan cualquier control.

Recordemos que en algunas regiones del país las temperaturas llegaron hasta 50 grados bajo cero, una vez que se tenía en cuenta la sensación térmica. Medioambiente Canadá publicó advertencias de frío intenso para las provincias de Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y Alberta.

En Montreal por ejemplo, cuando el termómetro anunciaba una temperatura de 21 grados bajo cero, en realidad, con la sensación térmica, la temperatura era de 30 grados bajo cero. En algunos lugares se batieron récords de frío establecidos en 1993.

Soldados en entrenamiento durante el frío intenso. © Forces canadiennes/Twitter

Claro está que cuando estas olas de frío intenso se producen nos podemos proteger vistiendo ropa apropiada, pero este año ese frío provocó la congelación, y en algunos casos, la ruptura de tuberías en algunos edificios públicos, como escuelas por ejemplo, e infraestructura viales en la ciudad de Ottawa, que requirieron la intervención de emergencia del servicio de bomberos de la ciudad.

Aquí en Montreal, las tuberías de algunas casas y edificios se congelaron, dejando sin agua a sus residentes. Henri Bouchard, Director de Servicios Técnicos en la Corporación de Plomeros Profesionales de Quebec, dice que algunas casas y edificios existen desde hace 50 o 60 años e incluso, algunos más viejos todavía.

Y en esa época los materiales de aislamiento térmico de los edificios no eran suficientemente eficaces y las ventanas no eran tan resistentes al frío como hoy. De tal forma que cuando el aire frío pasa a través de los ladrillos y del aislamiento, terminan por crear un “puente térmico” que permite la infiltración lenta del aire. Y cuando tenemos temperaturas tan bajas que duran mucho tiempo, el aire se sigue infiltrando y si las tuberías pasan cerca de muros expuestos al viento dominante, existe el peligro que se congelen.

© Timothy J. Gonzalez

¿Pero qué hay que hacer cuando esto sucede? ¿Cómo podemos hacer, el común de los mortales, para solucionar el problema? Henri Bouchard dice que cuando nos damos cuenta que el agua no sale con la misma fuerza o simplemente no sale, y que sabemos por dónde pasa la tubería, que algunas veces pasa entre los muros y otras entre el piso, se pueden utilizar toallas mojadas con agua caliente o un secador de cabellos. Si después de haber hecho el intento no se tienen resultados, lo mejor es llamar a un profesional.

Porque tenemos un problema de congelación y si este problema perdura, en los edificios en Montreal en particular, en las casas y los triplex y otros edificios, las tuberías son de cobre. Al menos que se trate de un edificio viejo que nunca fue renovado y que pueda tener la tubería en acero galvanizado, pero eso es muy raro.

El Director de Servicios Técnicos en la Corporación de Plomeros Profesionales de Quebec, dice que la peor idea que se puede tener, en caso que no se quiera llamar a un plomero profesional, es la utilización de un soplete, porque no es seguro y es extremadamente peligroso.

© CBC

Y una de las razones por las que algunas veces las personas no llaman al plomero es porque puede costar muy, pero muy caro, dependiendo del plomero que nos toque. Por otra parte, el problema de la congelación de las tuberías ocurre en pleno invierno boreal y suele suceder que caiga durante el receso de Navidad y Año Nuevo. Muchas personas no trabajan, incluyendo a los plomeros, pero algunos sí lo hacen y sus precios son más elevados.

Hay que decir también que no es siempre evidente saber por dónde pasa la tubería y dónde está congelada. A veces hay que abrir los muros o los pisos. Puede ser muy rápido, pero también puede tomar mucho tiempo encontrar el lugar donde está el problema. No creo que haya un precio igual para todo el mundo, que sea más o menos caro. En ciertos casos creo que los precios pueden variar bastante.

Claro está que podemos caer entre “las llaves” de plomeros deshonestos y que el precio de la reparación del problema sea ridículamente caro. Pero digamos que en general, según Henri Bouchard, Director de Servicios Técnicos en la Corporación de Plomeros Profesionales de Quebec, los plomeros van a cargar el tiempo de desplazamiento, que puede variar entre media y una hora, y después cobran la tarifa horaria, que puede variar entre 100 y 150 dólares dólares la hora.

Lo que es importante, dice Henri Bouchard, es que la persona que llame, explique bien el problema y se informe antes cuánto le podría costar ese trabajo y en general, una vez que el plomero sabe qué es lo que hay que hacer, puede dar una idea bastante cerca de lo que puede costar la reparación. Así se pueden evitar las malas sorpresas.