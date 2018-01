Musulmanes lamentan rechazo de proposición de Día Nacional contra la Islamofobia en Quebec

Como ya sabemos, el tiroteo del 29 de enero de 2017 en el Centro Cultural Islámico de Quebec, en la ciudad de Quebec, dejó un saldo de 6 muertos y 19 heridos. Este atentado, que fue cometido por Alexandre Bissonnette, un joven quebequense supremacista blanco, dejó una huella indeleble en el imaginario colectivo quebequense.

El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses escribió una carta al primer ministro canadiense Justin Trudeau, para pedirle que decretara el 29 de enero, fecha del aniversario del atentado en la mezquita de Quebec, como Día Nacional contra la Islamofobia.

En el Parlamento de la provincia de Quebec, dos partidos políticos de la oposición, el Partido Quebequense (PQ) y la Coalición Avenir Quebec (CAQ) se pronunciaron en contra de esta solicitud sometida por el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses. El primero, porque estima que no está de acuerdo con el término “Islamofobia” y el segundo porque se corre el riesgo de estigmatizar a los quebequenses.

Recientemente en las ondas de la radio francesa de Radio Canadá, Bufelya Benabdalah, vicepresidente del Centro Cultural Islámico de Quebec, donde se llevó a cabo el sangriento atentado del 29 de enero 2017, lamenta la decisión de los parlamentarios quebequenses.

Bufelya Benabdalah dice que desde hace algunos años, los ciudadanos musulmanes son el blanco de una minoría de quebequenses que constantemente los insultan y los amenazan enviándoles cartas con amenazas de muerte.

No se trata únicamente del asesinato de 6 personas. Entonces, es para que podamos hacer un receso cada año, para reflexionar sobre lo que hicimos el año precedente, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer después, que desearíamos institucionalizar ese día. Que no es únicamente un día de recuerdo, sino un día de balance y prospectiva.

El vicepresidente del Centro Cultural Islámico de Quebec dice que la comunidad musulmana de Quebec jamás ha pensado que la sociedad quebequense es islamófoba. Y encuentra verdaderamente triste que los partidos políticos hagan esta amalgama que lo único que hace es dividir todavía más la población.

Para la comunidad musulmana de Quebec está claro que existe una minoría que sí es islamófoba y es con esa minoría que hay que trabajar a través de programas de educación, sensibilización y acercamiento. De tal forma que los que se llaman Mohamed, Mahmud o Benabadala puedan tener acceso al mercado del trabajo y puedan utilizar sus conocimientos y competencias. Él afirma que la comunidad musulmana está pauperizada.

A la pregunta si la Semana de Acción contra el Racismo, que se lleva a cabo anualmente en el mes de marzo, no es suficiente, Benabadala responde que no, porque es una parte de la población: los musulmanes que son el blanco de la islamofobia por parte de un pequeñísimo sector de la sociedad quebequense.

Si es solo un día de conmemoración, cortamos el cordón y sabremos a qué atenernos. Pero no estamos apuntando a la población en general con ese día. Es triste pensar eso. No se puede diluir eso a través de una ocasión muy general, donde no vemos claro. Hay que hacerlo apuntando a ese segmento de la población, para extirpar y eliminar ese odio contra el musulmán que es ciudadano de aquí.