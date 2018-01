Puerto Príncipe teme regreso de miles de haitianos amenazados de expulsión de Estados Unidos

El estatus de protección temporal para los haitianos en los Estados Unidos otorgado después del terremoto de 2010 expirará en enero 2019.

Caminar hacia Canadá era una de las casi únicas opciones que tenían muchos de los 50.000 haitianos que vivían bajo el estatus de protección temporal en los Estados Unidos. Pero eso ya no es una opción posible.

El Departamento de Seguridad Nacional considera a Haití como un país seguro ahora, y advierte que Estados Unidos no tiene la intención de renovar ese estatus.

Los 58,000 haitianos que no podrán permanecer en los Estados Unidos después de 2019 se verán obligados a regresar a su país, lo que podría crear una presión migratoria y económica insostenible para Haití el más pobre de las Antillas.

El propio programa de Canadá que otorgaba refugio temporal a los ciudadanos haitianos después del terremoto ya ha terminado, después de que fuera ampliado dos veces por el gobierno de Trudeau.

En 2004, cuando un golpe de estado destituyó al entonces presidente Jean-Bertrand Aristide, Canadá prohibió las deportaciones a Haití.

Siguieron años de inestabilidad. Luego vino el terremoto de 2010 que causó la muerte a más de 200.000, seguido cinco años más tarde por un devastador huracán que destruyó una gran parte de la isla.

La última extensión de la prohibición de Canadá terminó el 4 de agosto de 2016.

La Embajada de Canadá en Haití publicó el siguiente texto:

“El Gobierno de Canadá no tiene un programa especial en virtud del cual otorga el estatuto de refugiado a las personas en los Estados Unidos que actualmente tienen un estado de protección temporal o algún otro estatus. No tener estatus en los Estados Unidos o perderlo no constituye motivo para aceptar un reclamo de refugiado en Canadá. Los solicitantes de refugio deben demostrar que están huyendo de la persecución y que necesitan la protección de Canadá “.