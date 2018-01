Mikaël Kingsbury con la medalla de oro en la mira para los Olímpicos de PyeongChang

Mikaël Kingsbury es un atleta canadiense de 25 años de edad, esquiador acrobático y especialista en montículos, nativo de la provincia de Quebec. Él comenzó a practicar el esquí acrobático a los 8 años en la estación de Mont Saint-Sauveur. Un año antes había visto al equipo de montículos del club y quería formar parte de él.

En 2010, durante los Juegos Olímpicos de invierno de Vancouver, Canadá, Mikaël era un simple espectador que asistió a la histórica victoria de Alex Bilodeau, cuando ganó la primera medalla de oro olímpica de Canadá en Canadá.

Cuatro años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014, en Sotchi, Rusia, compartió el podio con el mismo Alex Bilodeau, que ganó la medalla de oro y él ganó la medalla de plata en sus primeros Juegos. Desde entonces, Mikaël Kingsbury se ha convertido en el más grande esquiador de montículos de la historia de esta disciplina.

Dentro de 23 días, del 9 al 25 de febrero, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, Corea del Sur, en los que él es una de las más grandes esperanzas de medallas para Canadá. El esquiador acrobático logró la semana pasada su 47 ava victoria de su carrera de atleta. De las cuáles 13 victorias consecutivas en campeonato mundial. Esta mañana en entrevista con la radio francesa de Radio Canadá, Mikaël Kingsbury dice que se siente físicamente bien y en lo mejor de su forma

Todavía me queda una competencia en Mont Tremblant antes de los Juegos Olímpicos y toda mi concentración la pongo en ella. No trato de pensar en un récord ni a todos los logros que he tenido últimamente. Solo voy a seguir haciendo mi trabajo. Me siento muy bien en mis esquíes en el momento y después de Tremblant le doy vuelta a la página y me voy a preparar para los Olímpicos. Pero voy una etapa a la vez y creo que es por eso logré ganar 13 copas mundiales consecutivas. Soy bueno para pensar solo en el presente y una cosa a la vez.

La competencia en la estación de Mont Tremblant es un regreso desde 2005. Fue allí donde ganó su primera copa mundial y donde se codeó con los mejores esquiadores del mundo. Y regresar allí justo antes de los Olímpicos es para él algo verdaderamente especial. Porque regresar a Mont Tremblant representa la oportunidad de competir delante de su familia y sus amigos.

A pesar de su impresionante palmarés, en Corea del Sur serán sol sus segundos Juegos. Los primeros fueron en Sotchi en 2014, donde ganó la medalla de plata. Ahora lo que le falta es ganar el oro en los Olímpicos para completar su medallero. ¿Pero cómo se prepara un campeón para los Juegos?

Seguro que cuando miras mi palmarés, lo que falta es la medalla de oro olímpica. En Sotchi fueron mis primeros Olímpicos y aprendí mucho. Y esta vez no tengo necesariamente los mismos objetivos para PyeongChang. No pongo el foco solo en la medalla de oro. Quiero solo hacer mi trabajo. Yo sé que si he tenido buenos resultados últimamente es porque he sido bueno en poner el foco sobre mi trabajo sin pensar demasiado en los resultados. Y ha funcionado bien. En PyeongChang voy a hacer una cosa a la vez y un descenso a la vez.

Mikaël Kingsbury dice que si procede de esa forma, está seguro que va a hacer bien su trabajo y en consecuencia se pondrá en una buena posición para ganar. Él no se quiere agregar una presión inútil. Está llegando a Corea del Sur con 13 victorias consecutivas en campeonato mundial. La mayoría de los competidores, los mejores, él ya los ha enfrentado y vencido en la temporada. Pero que lo quiera o no, al nivel de competencia en el que él se encuentra, es sobre todo en la mente que la presión se ejerce.

En momentos como ese, los 10 mejores del mundo y los otros 200 esquiadores, todos quieren ganar y son solo los que sean capaces de tener un buen rendimiento bajo presión los que se van a llevar la medalla de oro.

Puede ser un momento bastante estresante y tenemos un descenso que dura 25 segundos, pero son 25 segundos intensos en los que hay que dar dos saltos bastante complejos. En ese momento es entre los dos oídos que sucede todo, pero trabajé fuerte en la preparación mental para estar listo para momentos como ese y guardar el control. Para tener en mente durante el descenso solo las cosas buenas y poder alcanzar el rendimiento que siempre he soñado.

Aparte de una excelente preparación física, los atletas de alto nivel como Mikaël Kingsbury tienen sus supersticiones que ellos toman mucho esmero en cultivar. En su caso, en cada una de sus competencias siempre se pone calzoncillos de la misma marca.

Además tiene una camiseta que se ha convertido para él en “LA” camiseta de la suerte en la que está escrito “Is good to be the King” “Es bueno ser el mejor”. Esa camiseta se la pone en todas las competencias desde que subió por primera vez al podio en la Copa del mundo en 2010. Lleva siempre una pulsera amarilla Livestrong y su divisa es “Lo imposible no existe”.

Alain Gravel entrevistó a Mikaël Kingsbury