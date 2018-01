Oscars: Blade Runner 2049, del canadiense Denis Villeneuve, obtiene 5 nominaciones

Dejado de lado en los Golden Globe, Blade Runner 2049 del director canadiense Denis Villeneuve obtuvo cinco nominaciones al Oscar el martes, aunque no para la mejor películas. Ausente de la categoría de mejor director, el realizador de Quebec se declaró satisfecho con estas nominaciones.

La mejor dirección de fotografía, mejores escenarios, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido, mejores efectos visuales: estas nominaciones técnicas parecían suficientes para la felicidad de Denis Villeneuve, “muy orgulloso” de esta buena noticia, unas horas después del anuncio de los finalistas en los Oscar.

En una conferencia de prensa, el director dijo al principio sentirse “aliviado”. El destino reservado por la Academia de Artes y Ciencias del Cine para su película parecía incierto, debido en particular a los decepcionantes resultados en los cines.

Para Denis Villeneuve, el hecho de que el público no corrió al cine a ver a Blade Runner 2049 explica que el largometraje no fue seleccionado entre las mejores películas y que no esté otra vez entre los mejores directores mencionados, como fue el caso el año pasado.

La película fue aclamada por la crítica, pero no fue un éxito en los cines de Estados Unidos. Cuando lo vi, me di cuenta de que mis posibilidades se habían derretido como la nieve al sol.

-Denis Villeneuve

Al final, Denis Villeneuve dice que quiere “tomar champán” después de estas cinco nominaciones. Está particularmente satisfecho de que se haya notado el trabajo de los quebequenses en los efectos especiales.

Su única decepción es la ausencia de Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch, compositores del Soundtrack Blade Runner 2049, de la lista de finalistas de esta categoría. Según el cineasta, no había duda de que era una de las mejores músicas del año en el cine.

Otros canadienses nombrados

El actor Christopher Plummer, que reemplazó a Kevin Spacey en el último minuto en All the Money of the World, Dennis Gassner, nominado para los escenarios de Blade Runner 2049, y la película animada The Breadwinner, inspirada en la novela del la escritora canadiense Deborah Ellis, se encuentra entre los nominados al Premio de la Academia Canadiense este año, además de los equipos de Blade Runner.

Varios canadienses también están nominados para la película The Shape of Water. Los productores incluyen a J. Miles Dale, el director artístico Paul Austerberry, el diseñador de vestuario Luis M. Sequeira y el editor Sidney Wolinsky.

La ceremonia de los Oscar se llevará a cabo el 4 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La fiesta será presentada por Jimmy Kimmel.

Radio Canadá