Para al Unión Europea, hay menos paraísos fiscales

Los 28 ministros de Finanzas de la Unión Europea eliminaron a 8 países a su lista de paraísos fiscales, tan solo dos meses después de haberla confeccionado, en una decisión que fue criticada por numerosas organizaciones no gubernamentales.

Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Túnez, Mongolia, Macao, Granada y Barbados fueron retirados del listado, luego que esas naciones se comprometieron a dar respuesta a las inquietudes expresadas por la Unión Europea, según confirmó el Consejo de Ministros de Finanzas del bloque, tras una reunión mantenida en Bruselas.

En consecuencia, sólo 9 Estados integran aún esa terna negra adoptada el 5 de diciembre último, y que incluye únicamente a países fuera de la Unión.

“La Unión Europea se permite retirar a naciones de su listado sin decir claramente que es lo que esos países prometieron mejorar” declaró Aurore Chardonet, una experta de la organización Oxfam, que se declaró indignada por la medida.

El Consejo de Ministros replicó que la decisión fue adoptada luego de la firma de cartas por parte de representantes de alto nivel de cada uno de los beneficiados por la medida, en las que se detalla cuáles son los puntos a mejorar.

Las naciones que aún permanecen clasificadas como paraísos fiscales son Bahréin, Guam, Islas Marshall, Namibia, Palaos, Samoa, Samoa Americana, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

La aprobación del listado había sido decidida luego de una serie de escándalos por evasión fiscal hacia fines de 2014. Más tarde, las revelaciones conocidas como “Panama Papers” y “Paradise papers” sirvieron para reforzar la idea de la necesidad de establecer controles y estrategias para combatir el lavado de dinero.

Los 8 Estados beneficiados por la medida pasan a integrar un registro gris, en el que se encuentran los países que se comprometieron a mantener una buena conducta en materia fiscal y que están sujetos a un seguimiento por parte de las autoridades.

El comisario europeo en materia económica, Pierre Moscovici, apeló de todos modos a “permanecer vigilantes, para que las 55 jurisdicciones de la lista gris pasen de la palabra a los actos”.

En el mismo sentido se expresó la eurodiputada Eva Joly, vicepresidenta de la comisión de investigaciones del Parlamento Europeo sobre los “Panama Papers”. La funcionaria dijo que “exigimos la divulgación de los compromisos adoptados por los países retirados de la lista y pedimos transparencia sobre el seguimiento de la puesta en marcha de los mismos”, dijo Joly.

La organización no gubernamental OXFAM, por su parte, lamentó que ciertos países europeos no se encuentren en la clasificación, afirmando que “Irlanda, Luxemburgo, Holanda o Malta no cumplen con los criterios de la propia Unión Europea”.