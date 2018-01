Trilogía de Margaret Atwood será adaptada para la televisión

La obra de la escritora canadiense parece inspirar a numerosos creadores de la televisión desde hace cierto tiempo.

Las compañías de producción Anonymous Content y Paramount Television anunciaron la adquisición de los derechos de desarrollo para una serie inspirada de la trilogía distópica de Margaret Atwood que incluyen a Oryx y Crake (Oryx and Crake), El año del diluvio (The Year of The Flood) y MaddAdam.

La trilogía Oryx y Crake pone en escena a un pequeño grupo de sobrevivientes después de una pandemia mundial que diezmó la humanidad.

Por comunicado, Margaret Atwood dijo estar contenta con la visión de los productores y con “la impresionante presentación” que concibieron.

Las adaptaciones de las obras de la escritora han conocido un gran éxito en la pantalla chica últimamente. La serie El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) fue ampliamente recompensada en la última edición de los Globos de Oro, mientras que Alias Grace, cosechó buenas críticas.

David Kanter y Bard Dorros de Anonymous Content afirmaron que la trilogía ofrecía “ocasiones fantásticas de poner en imágenes la visión más espectacular del futuro jamás mostrada en la televisión”.

Por su parte, Amy Powell, presidenta de Paramount TV, agregó que “la voz literaria única y singular (de Margaret Atwood) trata sobre grandes desafíos que enfrenta nuestro mundo actual y tiene eco ante sus admiradores: la trilogía Oryx y Crake, no es una excepción”, dice Powell.

Según la presidenta de Paramount TV, estas historias son ideales para adaptaciones a la televisión y que ella está muy contenta de poder dar vida, una vez más, a una obra maestra de la literatura.

