Legados – Instituto Latinoamericano de transmisión de la lengua y la cultura

“El Instituto Latinoamericano de transmisión de la lengua y la cultura es un instituto educativo y cultural sin fines de lucro, cuya misión es promover la hispanofonía y afirmar las identidades latinocanadienses a través de un programa de español sostenido desde la cultura, la literatura y las artes latinoamericanas en un espacio creativo y humano de encuentro intercultural e interlinguístico” Legados.

La idea se gestó a partir de las reflexiones que Mariana Marin, Fundadora y Directora General de Legados, se hacía al volver de un viaje en Argentina. Ella venía con algunos libros en español, que tenía toda la intención del mundo de leer con sus dos hijas, que ya leían en francés y hablaban muy bien en español.

Mariana quería hacer una lectura compartida con ellas en casa. Pero la experiencia resultó ser mucho más difícil que lo que ella pensaba al principio y no lograron llegar al final de la historia, porque “las niñas no entendían, no comprendían bien el vocabulario y no entendían el contexto de una novela muy linda”, nos dice Mariana en entrevista.

Esa experiencia fue clave en su reflexión y se dijo que había que hacer algo. Algo más de lo que había hecho con ellas hasta ese momento en su casa. “Desde que eran bebés también había sentido como el amor de transmitir y de trabajar con la lengua en casa. De nombrarles las cosas. De hacerles escuchar canciones. Y eso se reforzaba un poquito con los viajes a nuestro país de origen”.

Ella nos dice que sentía igual lo difícil que sería, transmitir ese amor por la lengua, simplemente a partir del espacio doméstico. Sin otras redes de intercambio. Ese viaje que hizo con sus hijas fue la chispa que encendió algo.

Al mismo tiempo, toda esta reflexión coincidió con algunas lecturas que Mariana estaba haciendo para tratar de entender un poco esta transmisión cultural que se estaba diluyendo en su propia casa y que prácticamente se le estaba saliendo de las manos.

Ella leía entre otros autores a Sylvia Molloy y Vivir entre lenguas. Una experiencia parecida de la autora, que era de mamá francesa y padre inglés, nacida en Buenos Aires. Y Molloy cuenta cómo, creciendo rodeada de una familia más importante de la parte anglófona, terminó perdiendo el francés de su mamá. Un idioma que recuperará años más tarde. Todo esto contribuyó en la reflexión que llevó a Mariana Marin a crear el Instituto Latinoamericano de transmisión de la lengua y la cultura. Legados.

Pablo Gómez Barrios conversó con Mariana Marin y Lucía Agüero, una argentina coordinadora de español en Legados y profesora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Buenos Ares.