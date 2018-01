¿Es la Marihuana canadiense demasiado fuerte?

Por allá, por la década de los 70 y los 80, cuando ni se soñaba que un día la marihuana sería legalizada en algunos lugares del mundo, se hablaba de algunas variedades de cannabis que eran más fuertes que otras. Entre las más fuertes, recuerdo un nombre: la Acapulco Gold.

Evoco ese recuerdo porque como ya todos sabemos, Canadá legalizará la posesión de marihuana para uso recreativo a partir del primero de julio de este año, si todo funciona como el gobierno federal lo tiene previsto. Sabemos también que el Senado canadiense podría retardar su legalización.

El debate continúa. Ya algunas provincias han legislado sobre la edad de los usuarios, a quiénes y cómo se venderá la marihuana. Pero un “detalle” se ha escapado al análisis hasta el momento y es la fuerza o “la calidad” de la marihuana que se venda. En otras palabras, la concentración de Tetrahydrocannabinol, THC, de las distintas variedades a las que se pueda acceder en venta libre. El THC es la molécula que actúa sobre el cerebro provocando su efecto euforizante.

Según los parámetros fijados por el gobierno liberal, en las tiendas se podría vender marihuana seca con una concentración de THC de 30%, un porcentaje 10 veces superior al de la marihuana que se consumía en la década de los 80.

Adam Greenblat, es Jefe de marcas en Canopy Growth, una compañía de venta de marihuana para uso médico y recreativo de Smith Falls, Ontario, explica que algunas variedades tienen un sabor en particular y cómo se identificarán las diferentes concentraciones de THC de sus productos.

Estará etiquetada sobre los envoltorios. Se dice claramente el porcentaje de THC de los productos. Cuando compramos una cerveza, nos dice que contiene 5% de alcohol y cuando compramos whisky nos dice que contiene 40% del alcohol.

Canopy Growth tiene en su reserva algunas variedades que tienen una concentración de 21% de THC. Adam Greenblat dice que estas variedades no les serán sugeridas a los principiantes o a alguien que nunca ha fumado marihuana. Pero a pesar de esta ética del productor, el Dr. Richard Bélanger, pediatra en el Centro Hospitalario de la Universidad Laval, dice que hay que ser prudentes de cualquier forma.

Debemos ser prudentes de todas formas para proteger al máximo el cerebro de los adolescentes e incluso el de los adultos.

Tanto la Asociación Canadiense de Pediatría como la Asociación de Médicos Psiquiatras de Quebec, tienen sus reticencias en cuanto a la decisión del gobierno liberal canadiense de legalizar el consumo y la venta de marihuana en el país.

La memoria y las capacidades intelectuales y cognitivas, parecen disminuir entre los usuarios. Y más particularmente entre los que comenzaron a consumir durante su adolescencia comparados a los adultos que comienzan a consumir. Pero la literatura no es concluyente sobre estos aspectos.

Según estas asociaciones profesionales la marihuana podría causar importantes riesgos para la salud mental si se consume durante el período en que el cerebro madura, y este proceso puede llegar hasta los 25 años. Y ellos recomiendan que por precaución, el porcentaje de THC sea limitado para los usuarios entre 18 y 25 años.

Hay que decir que el gobierno liberal no retuvo esta recomendación y por otra parte, para los productores de marihuana para uso médico y recreativo, la imposición de un límite no es la mejor solución, dice Adam Greenblat de Canopy.

Es el usuario el que debe decidir entre los productos. Pero el vendedor también debe recomendar las variedades según la sensibilidad y las necesidades del consumidor.

Según la Asociación de Médicos Psiquiatras de Quebec, entre los riesgos más importantes que se corren con el consumo de marihuana se encuentran los déficits de atención, de la memoria, de la velocidad de tratamiento de la información y de la inteligencia. Los psiquiatras de Quebec estiman, sobre la base de su experiencia clínica, que el proyecto de ley sobre la legalización de la marihuana no es aceptable bajo su forma actual y expondrá a los jóvenes a grandes riesgos de salud mental, sobre todo si consumen marihuana que tenga una concentración de THC de 30%.

Pero, untado un dedo, untada toda la mano, como dice el dicho. El negocio de la marihuana, fuerte o no, es extremadamente lucrativo y los gobiernos, tanto provinciales como federal, lo saben. Todos quieren su parte de pastel, pero tienen que tener mucho cuidado de no aumentar demasiado los precios de la marihuana legal, porque si no, el crimen organizado seguirá teniendo una ventaja.

