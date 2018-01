Acción humanitaria para los niños víctimas de conflictos

-David Morley, presidente y director ejecutivo de UNICEF Canadá

UNICEF lanza una gran campaña de recaudación este año para acudir en ayuda de 48 millones de niños que viven en 51 países afectados por conflictos, desastres naturales y otras emergencias. La mayor parte del dinero recaudado irá cubrir las necesidades básicas de 6,9 millones de niños sirios en Siria y la subregión.

“Cada guerra en el mundo es una contra los niños, y lo vemos muy claramente hoy. En cualquier país en crisis, los niños pagan los más pesados tributo. Están fuera de la escuela, mueren de enfermedades prevenibles, y a menudo están solos y separados de su familia. Como organización humanitaria, si no tenemos la capacidad de ayudar a los niños más vulnerables es porque no hemos cumplido con nuestra obligación hacia ellos. Cuando digo “nosotros”, me refiero a la comunidad internacional. Es nuestra responsabilidad colectiva garantizar la supervivencia y el bienestar de cada niño».