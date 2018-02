Cómo crear una imagen para el Mes de la historia de los negros

-Komi Olaf, artista

Formado como arquitecto y radicado en Ottawa, Komi Olaf, tiene una impresionante carrera de una década como artista. Centrándose en el Afrofuturismo, las pinturas de Komi exploran los lugares de encuentros entre la cultura y la raza. Recientemente fue invitado por el Alto Comisionado de Nigeria para realizar una obra en el Museo Canadiense de Historia. Y el radiodifusor público CBC le pidió diseñar la imagen del Mes de la Negritud.

El sentido de las identidades

Soy un hombre Yoruba, del oeste de Nigeria, pero crecí con los Hausa en el norte de Nigeria. Luego me mudé de Nigeria a Canadá. Soy considerado canadiense, pero aun soy un inmigrante. En Canadá, no soy completamente canadiense, y en Nigeria, no soy completamente nigeriano. Estudié arquitectura, pero estoy haciendo arte, así que los artistas me miran como si fuera un arquitecto, y los arquitectos me miran como si fuera un artista. Hago poesía, pero como hago arte, los poetas piensan que soy un artista. No hay un lugar completo de pertenencia. Por mucho que trate de mantenerme alejado de estas identidades desconectadas en mi arte, porque sé quién soy, muchas de ellas siguen siendo evidentes.