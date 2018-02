Michelle Obama dictará una conferencia este lunes en Montreal

Pocos meses después del frenesí que suscitó la visita del expresidente estadounidense Barack Obama y de la ex Secretaria de Estado, Hilary Clinton, es ahora el turno de Michelle Obama de dictar una conferencia este lunes 5 de febrero en la ciudad de Montreal.

La Cámara de Comercio del Montreal Metropolitano logró una vez más atraer a una alta representante del Partido Demócrata estadounidense, invitando esta vez la ex primera dama Michelle Obama.

Durante este acontecimiento que se llevará a cabo esta tarde a las 18:30 horas en el Palacio de Congresos de Montreal, Michelle Obama dictará una conferencia antes de participar a un panel con Sévrine Labelle, Presidenta y Directora General de Femmeessor Quebec, una organización dedicada al desarrollo económico y social de las mujeres empresarias de Quebec.

Michelle Obama, una abogada de formación, fue una Primera dama muy comprometida que hace la promoción del ejercicio y una sana alimentación de los niños.

Desde que su familia no vive más en la Casa Blanca, ella trabaja con su esposo, el ex presidente Barack Obama, para su fundación, establecida en Chicago, cuya misión es ayudar a los ciudadanos a comprometerse para mejorar su entorno.

En el mes de junio pasado, Barack Obama participó a la misma serie de conferencias titulada, Líderes Internacionales Bell. Más de 6.000 personas se desplazaron hasta el Palacio de Congresos para escucharlo.

La ex candidata demócrata a las elecciones presidenciales, Hilary Clinton, también visitó la ciudad de Montreal el otoño pasado, para presentar su libro What Happened (Qué Pasó) ante unas 2.000 personas. Pero esta visita no fue organizada por la Cámara de Comercio del Montreal Metropolitano.

Desde su apasionado discurso en la Convención demócrata el verano 2016, varios admiradores de Michelle Obama la alientan para que se presente a la presidencia de Estados Unidos, pero ella no contempla esa posibilidad.