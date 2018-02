Caroline Mulroney anuncia cambios importantes en el Partido Conservador de Ontario si es elegida

Caroline Mulroney, la más reciente candidata en haber entrado en la carrera por la dirección del Partido Progresista Conservador de Ontario, declaró que en el partido se debían hacer cambios importantes, pero que el programa del jefe saliente era un buen “punto de partida”.

Anoche, durante su primer evento de campaña, Caroline Mulroney dijo ante una multitud de partidarios en Toronto, que una carrera precipitada por la dirección podía ser nociva para el partido. Pero agregó sin embargo, que era una ocasión para los conservadores de hacer los cambios necesarios.

Entre sus promesas de campaña, Mulroney dijo que si ella era elegida Primer ministra, reducirá las tarifas de electricidad, los impuestos y los reembolsos por el cuidado de los niños.

Caroline Mulroney, que es la hija del ex primer ministro de Canadá, el conservador Brian Mulroney, se enfrenta al ex concejal municipal Doug Ford y a la ex candidata a la dirección, Christine Elliot.

Caroline Mulroney afirma que el programa actual era el resultado de los esfuerzos de la base del partido, en el que se implicó a toda la formación política.

“Es un importante punto de partida para nosotros”, dijo Mulroney con respecto al programa titulado “La Garantía de las personas”, que promete invertir en el metro de Toronto y reducir el impuesto sobre los ingresos, entre otras cosas.

Los Conservadores de Ontario se encuentran en una campaña a la dirección del partido debido a la renuncia de Patrick Brown, por alegaciones de hostigamiento y acoso sexual.

Las acusaciones hechas contra Brown por dos mujeres, no han sido verificadas por RCI/La Prensa Canadiense.