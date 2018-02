Ya comenzó la temporada de la gripe en Quebec y algunas personas empiezan a preocuparse, pero lo que está viviendo Quebec en la actualidad se parece mucho a lo que está sucediendo en el resto de Norteamérica. Se han presentado muchos casos de gripe de una forma precoz. Algunos hablan de epidemia, pero según los especialistas la situación no es alarmante.

El Dr. Gaston De Serres, médico, epidemiólogo en el Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, decía en entrevista con la radio francesa de Radio Canadá, que cada año hay epidemias de gripe. Salvo que la particularidad de la de este año es su intensidad.

En general, dice el Dr. De Serres, la gripe llega en dos fases. La influenza A, que comienza la temporada, seguida por la Influenza B, que de alguna forma “cabalga” una parte de la epidemia de la primera. Este año, la Influenza B comenzó al mismo tiempo que la Influenza A y es muy abundante.

Según algunas estadísticas, los resultados de las pruebas que se hicieron el año pasado en esta misma época para detectar la Influenza B en los hospitales, fueron alrededor de unos 80 casos, mientras que la semana pasada hubo 800 casos. Lo cual indica por qué la actividad del virus es intensa actualmente.

Está claro que cuando se tienen dos grandes epidemias, Influenza A e Influenza B, que se desarrollan simultáneamente, se tiene como resultado el aumento y la abundancia de las hospitalizaciones debido a la gripe. Lo cual no quiere decir que la vacuna no sea eficaz este año, nos dice el Dr. De Serres.

Contra la Influenza B, la eficacia de la vacuna es de 55%, que es lo que esperamos. Lo decepcionante es la vacuna contra la Influenza A o H3N2 para la cual se habla de una eficacia de entre 10% y 20%. Es contra este tipo de Influenza que la vacuna es menos eficaz. Año tras año, la eficacia es de 30% o 40%, cuando todo va bien, pero este año está por debajo de eso. Es verdaderamente el componente de la vacuna por el que tenemos que aportar grandes mejorías.

Pero este bajo rendimiento no debería llevar a las personas a preguntarse si se deben vacunar o no. El Dr. Gastón De Serres dice que las personas con un alto riesgo de ser hospitalizadas o incluso de morir, los mayores y los que sufren de enfermedades crónicas, no deberían dudar y se deberían vacunar.

Seguro para estas personas, las consecuencias de la Influenza son tan importantes que una protección de 30% o 40% sigue siendo una buena idea. Para un adulto en buen estado de salud, prevenir una enfermedad que ataca en promedio a un 5% de la población anualmente, quiere decir que en 20 años sufrirán de un episodio de gripe. Si se vacuna cada año, disminuye los riesgos de la mitad, lo cual quiere decir sufrirá de un episodio en 40 años.

El Dr. De Serres dice que estas cifras no son como para volverse locos y las consecuencias para estas personas serán de pasar un par de días en la cama y de toser durante una semana o dos y los riesgos de hospitalización o muerte son mínimos.

Las consecuencias no son las mismas para estos dos tipos de personas. Las recomendaciones de vacunación siguen siendo importantes para las personas mayores y los que sufren de enfermedades crónicas. Para los otros, serán sus propias decisiones.

La ventaja de tener las dos cepas de los virus de la influenza de una forma simultánea y tan intensa como es el caso en la actualidad, es que quizá sea muy probable que la temporada de gripe sea más corta este año.

Eso es probable, pero la Influenza nos reserva siempre muchas sorpresas. Es cierto que cuando comienza, tenemos una ola que dura unas 12 semanas. Y si comenzó antes, no se va a prolongar durante meses. Entonces es muy probable que en el mes de marzo este años, tengamos menos Influenza que la que hubiéramos podido tener en los últimos años.

El principal consejo que el Dr. Gaston De Serres, médico, epidemiólogo en el Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec nos da es que cuando sabemos que estamos enfermos, tratemos de evitar cualquier contacto con las persona que no están enfermas. Y sobre todo, cualquier contacto con las personas que tienen un estado de salud frágil.

Porque la gripe es una enfermedad transmisible al contacto y a menudo tenemos tendencia a decirnos: apenas sea capaz de salir de la cama, regreso a mi trabajo o me voy a visitar a los amigos. Esa no es una buena idea. Lo mejor es quedarse en casa, cuidarse y curarse para evitar de contaminar a los demás.