Garihanna, la primera mujer negra a graduarse de la Escuela Nacional del Humor de Montreal

Garihanna Jean-Louis, alias Garihanna, se define a sí misma como una humorista con sabor a mango y a miel de arce. Fresca y exótica como el mango; unificadora y festiva como una fiesta en la cabaña de azúcar.

Nacida en Montreal, su infancia la pasó entre entre Haití y Quebec. Independientemente de donde se encuentre, la pasión de la joven por el escenario y por la risa es inmensa. Por eso, es con mucho entusiasmo y orgullo que hoy Garihanna porta el título de la primera mujer negra graduada de la Escuela Nacional del Humor de Montreal, una de las más prestigiosas del mundo en su género.

Sin embargo, en entrevista con RCI, Garihanna confiesa que este honor viene con responsabilidades y con cuestionamientos con respecto al lugar que las minorías ocupan en las instituciones cultural de Quebec:

Mucho camino por recorrer porque Garihanna está segura que muchas otras jóvenes de minorías culturales han querido estudiar y graduarse de una escuela tan prestigiosa y no han podido vencer los obstáculos. Por eso, ella cree que es un buen momento para implicarse en esta causa.

La responsabilidad de la inclusión es una responsabilidad compartida. Para la joven humorista la inclusión y la adaptación cultural es una cuestión de aceptación personal y aceptación del otro. Además, el humor es cultural, lo que es gracioso para unos, para otros lo es menos:

Lo cierto es que ser artista es en sí un acto de valentía enorme. Es dificil y más aún si eres minoría:

Estoy segura que muchos o muchas tuvieron ganas de entrar en el mundo del humor y se dijeron… ah no. No los haré reir, no podré, entonces no lo intentaré. Eso por un lado. Por otro lado, la comunidad negra, los padres immigrantes no alientan a sus hijos a practicar oficios relacionados con el arte. Tengo 28 años y después de dos carreras en economía y en criminología, mi mamá, que es mi mayor fan, me sigue diciendo… me gusta mucho lo que haces, te apoyo, pero no crees que talvez podrías hacer el humor como pasatiempos y volver a trabajar en economía? Para ella no es que tenga más valor, pero sí más estabilidad financiera.