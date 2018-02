La policía china estrena herramientas: gafas de sol de reconocimiento facial para buscar criminales

Digno de las películas de ciencia ficción, el cuerpo de policía chino comenzó la utilización de una herramienta muy especial. Se trata de unas gafas de sol que están conectadas con una base de datos centralizada con una base de datos que contiene detalles de antecedentes penales de criminales. Con el uso de este tipo de tecnología, la policía puede ver casi en tiempo real, los detalles personales de un transeúnte que fue escaneado con estos anteojos, incluyendo nombre, etnia, sexo y dirección, entre otros.

Este tipo de equipamiento está comenzando a ser utilizado por la policía ferroviaria de Zhengzhou, una ciudad china de aproximadamente 10 millones de personas. Según se dio a conocer, esta es la primera ciudad del país en usar este tipo de dispositivos para proteger a los pasajeros durante la fiebre de Año Nuevo Lunar. Y quizás lo más llamativo de la historia es que en una semana de uso, con la ayuda de estas gafas, la policía ya logró capturar siete fugitivos relacionados con importantes causas penales como la trata de personas, entre otros. Según se supo, otras 26 personas fueron detenidas por viajar con documentos e identidades falsos.

El diario “Wall Street Journal” informó que LLVision Technology Co., con su sede más importante en Beijing, fue la empresa encargada de desarrollar este novedosos tipo de dispositivos. La empresa reconoció que en las pruebas preliminares, el sistema fue capaz de seleccionar individuos de una base de datos de 10 mil personas y podría hacerlo en aproximadamente 100 milisegundos. Sin embargo, Wu Fei, el CEO de la compañía aseguró que en el mundo real, la precisión se vería probablemente disminuida debido al “ruido ambiental”.

Para los expertos en software de reconocimiento facial, uno de los desafíos más importantes es que, cuando el algoritmo se ejecuta sobre un video tomado por las cámaras de monitoreo de circuito cerrado, la imágen es de muy poca calidad, generalmente es muy borrosa para definir los detalles de un rostro, y cuando la persona fue localizada en la base de datos, es más que probable que el sujeto no esté más en el lugar en el que fue registrado. En este caso, la portabilidad de este nuevo aparato, la distancia con el sujeto y el hecho que está enlazado a una base de datos portátil local (no en la nube) para comparar las imágenes torna el trabajo del software mucho más eficiente, instantáneo y preciso.

Estos anteojos, cuya cámara está conectada mediante un cable electrónico a un dispositivo portátil, tiene una aplicación donde los agentes de policía pueden procesar las imágenes que fueron tomadas de los individuos y que da un retrato completo de la persona, si se encuentra en la base de datos, otorgando información personal del sospechoso que en algunos casos va hasta su historia reciente en internet.

Si bien en sus primeras semanas de uso los resultados han sido muy alentadores para las autoridades, la flexibilidad de esta tecnología es al menos preocupante para aquellos que defienden la privacidad de las personas. La preocupación tiene que ver con que si se despliega esta tecnología de vigilancia sin la supervisión adecuada, los gobiernos podrían abusar de esta herramienta para fines muy particulares, y precisamente en China, donde la policía puede investigar y vigilar a un ciudadano común sin ningún tipo de orden especial.

China es uno de los líderes mundiales en uso de tecnología de vigilancia. En el plan actual, el gobierno planifica instalar 400 millones de cámaras de circuito cerrado de seguridad a nivel nacional en los próximos tres años. Según los expertos, la idea es poder construir y alimentar una gran base de datos de reconocimiento facial que podría identificar a cualquier ciudadano chino en aproximadamente tres segundos. La región de Xinjiang, compuesta mayormente por vastos desiertos y montañas, es uno de los lugares privilegiados donde las autoridades tratarán de intensificar la vigilancia de manera abrumadora. Uno de los motivos tiene que ver con la cantidad de población mayormente musulmana y con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. De esta manera, Xinjiang se transformaría en una de los más grandes laboratorios para el testeo de novedosas tecnologías de espionaje.

Fuentes: The Wall Street Journal, The Verge, The Telegraph, Quartz