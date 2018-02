Canadienses de origen peruano rechazan indulto a Alberto Fujimori en Perú

En una carta que está circulando actualmente en Internet y que está dirigida a las autoridades canadienses, un grupo de canadienses de origen peruano, que afirma estar sumamente preocupado por la grave crisis política que atraviesa en la actualidad el Perú, solicitan a la opinión pública y al gobierno canadiense que rechacen el indulto concedido al expresidente peruana Alberto Fujimori.

“Por ello, deseamos expresar nuestra posición de repudio al “indulto humanitario” que el actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha otorgado al ex-presidente Alberto Fujimori, quien fuera condenado el año 2009 por corrupción y por graves crímenes de lesa humanidad, delitos que son considerados, según el derecho penal internacional, imprescriptibles y exentos de amnistía o de beneficios” Colectivo No a Keiko – Montreal.

El Colectivo No a Keiko – Montreal, fue creado en el mes de junio de 2016, después de un llamado lanzado por unas peruanas, que en ese momento se oponían a la elección a la presidencia del Perú, de Keiko Fujimori, la hija del ex presidente Alberto Fujimori. Lo cual para ellos, representaba un retroceso de la democracia en su país.

Unos días previos a la segunda vuelta presidencia, que se llevó a cabo el 5 de junio de 2016, el colectivo organizó un plantón para expresar su desacuerdo con la candidatura de Keiko Fujimori.

La elección de Keiko, como ya sabemos, no se dio, pero el grupo ha seguido desde entonces con mucho interés la evolución política en el Perú. “Existen muchos colectivos en el Perú, el primero No a Keiko – Perú, en Lima y en las ciudades más importantes del país, pero también en el mundo. Está el Colectivo No a Keiko en Buenos Aires, en Australia, en Londres, en Berlín, en París. Entonces, nosotros adoptamos ese nombre”, nos dice en entrevista Eduardo Malpica, sociólogo y miembro del Colectivo No a Keiko – Montreal.

Y hoy lo que moviliza al Colectivo No a Keiko – Montreal desde el mes de diciembre pasado es el tema del indulto al ex presidente Alberto Fujimori, el cual ellos rechazan categóricamente tal como podemos ver en la carta que circula en Internet en la actualidad y cuyo tema es El Indulto es un Insulto.

Cabe añadir aquí que el ex presidente Fujimori, fue condenado en el 2009 por corrupción y graves crímenes de lesa humanidad, “delitos que son considerados, según el derecho internacional, imprescriptibles y exentos de amnistía o de beneficios”, dice la carta del Colectivo No a Keiko-Montreal. Eduardo Malpica explica en contexto en el que se produce el indulto.

Desde el 24 de diciembre, día en que se indultó al ex presidente AlbertoFujimori y hasta hoy hubo 5 grandes movilizaciones, principalmente en Lima, la capital, pero también en el resto del país. Las movilizaciones son emuladas en el extranjero también. Aquí en Montreal lo canadienses de origen peruano hicieron 2 plantones simbólicos donde la gente su pudo expresar sobre lo sucedido en su país.

El objetivo del Colectivo No a Keiko en Montreal es de crear un espacio de conversación y diálogo frente a lo que sucede en su país. El último plantón aquí en Montreal se llevó a cabo el sábado 27 de enero 2018 en la Explanada de la Place des Arts. ¿Pero qué piensa la opinión pública sobre lo que sucedió y está sucediendo en Perú? ¿Qué acciones se han tomado a nivel del gobierno canadiense? Eduardo Malpica.

Cabe señalar aquí que Canadá firmó un Tratado de Libre Comercio con Perú en el 2009. Hay que resaltar también la importancia actual de estos tratados para Canadá, en un momento en que está renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, renegociación que ha sido difícil hasta el momento.

El Colectivo No a Keiko hizo llegar su carta a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá Chrystia Freeland. ¿ Pero si creen que ella se pronunciará en contra de este indulto? Y suponiendo que así sea ¿Es acaso irrevocable el indulto? Eduardo Malpica explica.

Entre tanto, el Colectivo No a Keiko – Montreal sigue movilizado y apuestan a la carta que le fue enviada a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Crhystia Freeland.

Pablo Gómez Barrios conversó con Eduardo Malpica sobre este tema.

ESCUCHE TODA LA ENTREVISTA