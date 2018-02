El Castor Cibernético del 16, 17 y 18 de febrero 2018

Hola que tal! Es un gran placer estar con ustedes. En la represa cibernética: Leonora Chapman, Rufo Valencia, Leonardo Gimeno y Pablo Gómez Barrios, les presentamos El Castor Cibernético de este fin de semana.

Y en vivo y en directo todos los viernes a las 12:00 hora de Montreal por Facebook Live, Youtube y en nuestro sitio rcinet.ca. Un caluroso saludo, a todas y todos, gracias por su agradable compañía!

Este viernes es el Año Nuevo Lunar. Y los chinos que son los que se rigen por ese calendario le dicen hoy adios al Año del Gallo y le dan la bienvenida al Año del Perro. Entonce Shin Nin Hao para todo los chinos!

La música de este Castor Cibernético está cargo del grupo de Montreal, Arcade Fire. Comenzamos con el tema Joan of Arc (Juana de Arco), seguimos con Here Comes the Night Time Y terminamos este con Normal Person.

LOS TEMAS QUE DESTACAMOS ESTA SEMANA

Leonora Chapmana nos dices que Homo Sapins habría quizá llegado a su límite físico máximo.

Un estudio científico reciente concluye que después de más de cien años de empujar los límites de su cuerpo, el ser humano, hombres y mujeres por igual, habría llegado a un límite. Se trata de la primera revisión de datos de este tipo, que abarca 120 años completos de información histórica.

Un estudio reciente, publicado en la revista Frontiers in Physiology, concluyó que, después de más de un siglo de empujar los límites de nuestros cuerpos, se ha alcanzado un umbral para ambos sexos.

Esa investigación consideró también los efectos tanto genéticos como medioambientales. El resultado es que, a pesar de la creencia de que cada generación vive más tiempo y es más alta y fuerte que la anterior, existe en realidad un umbral máximo para nuestras capacidades biológicas que no podemos superar.

Rufo Valencia nos habla del fraude electoral en las elecciones en Honduras.

Tras unas elecciones presidenciales en Honduras el pasado 26 de noviembre de 2017, en las que salió como triunfador Juan Orlando Hernández tras una conveniente falla del sistema informático, el documentalista canadiense Jesse Freeston ha regresado a ese país centroamericano a documentar las consecuencias de lo que los hondureños llaman como “el fraude electoral más transparente”.

Fue solamente después de 21 días de espera tras la votación, días de denuncias y enfrentamientos que el Tribunal Supremo Electoral finalmente declaró al candidato del derechista Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, el ganador de esos comicios con una diferencia de 1,53 % entre la votación lograda por ambos candidatos.

Leonardo Gimeno nos habla de pruebas exitosas de la utilización de nanorobots para localizar y destruir tumores.

La lucha contra el cáncer es quizás uno de los objetivos más perseguidos por grupos de científicos de todo el mundo. En los últimos años, los tratamientos han ido mejorando aunque todavía, las personas sometidas a quimioterapia y rayos tienen que luchar con numerosos efectos secundarios muy dañinos.

La revista especializada Nature Biotechnology publicó esta semana un artículo científico en el que se informa que un grupo de investigadores fue capaz de demostrar que diminutos robots autónomos tienen el potencial de funcionar como vehículos inteligentes para curar cáncer en ratones.

Los nanorobots de ADN buscan los tumores cancerosos e inyectan medicamentos que cortan el suministro sanguíneo y de esta manera, provocan en primera instancia, una trombosis intravascular que resulta en una necrosis tumoral y segundo, la inhibición del crecimiento del tumor.

Y yo por mi parte les hablo de la indignación que provocó en Canadá la absolución de un hombre blanco por asesinato de un joven indígena en Sasktchewan.

Al caer la tarde del martes 9 de agosto 2016, cuando Colten Boushie, Kiora Wuttunee, Eric Meechance, Cassidy Cross-Whitstone y Belinda Jackson, terminaron de bañarse en el río y decidieron regresar a sus casas, no sabían que Colten iba a morir de una forma violenta pocas horas después.

En el camino de regreso, para su mala fortuna, al vehículo utilitario deportivo en el que se desplazaban se le ponchó una llanta. A la búsqueda de ayuda entraron en la finca de Gerald Stanley, 56 años, quien se encontraba reparando una cerca con su hijo Sheldon Stanley de 28 años.

También les ofrecemos el programa, que fue emitido en vivo por Facebook Live (si no puede visualizar el video en esta página, presione aquí)

Y para finalizar, un álbum de fotos preparado por Leonardo Gimeno reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional.

Sigan en sintonía de Radio Canadá Internacional y de Canadá en las Américas Café – Castor Cibernético!

