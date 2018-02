Una exposición de arte visual en honor a la cultura y la historia negra en Toronto

En el corazón de Toronto, la galería de exposición Artusiasm estuvo presentando durante algunos días una exposición en homenaje al legado y a las contribuciones culturales de la comunidad negra de la ciudad.

Cabe recordar que Toronto fue el primer municipio canadiense en haber oficialmente reconocido el Mes de la Historia Negra en 1979, antes incluso que el gobierno federal que lo hizo en 1995. Los curadores de la exposición From There to Now (Desde allí hasta ahora) son Tanzina Amin y Carlos Rodrigues, un dinámico dúo que fundó la galería Artusiasm (Artusiasmo) con el entusiasta objetivo de promover las obras de cientos de artistas y de crear redes entre artistas y entusiastas del arte.

Imágenes de algunos artistas con sus obras en la exposición

Hablamos con Tanzina Amin y le preguntamos ¿cuáles fueron sus motivaciones para presentar esta exposición “De allí a ahora”?. Esta es su respuesta :

“Nosotros, incluidos todos nuestros artistas y amigos en Artusiasm, reflejamos la gran “aldea global” en la que se han convertido Toronto y Canadá, comenzando con todos los que se unieron a nuestros pueblos indígenas al comienzo de la colonización. Dado que febrero es el Mes de la Historia Negra y considerando cuán relevantes los legados culturales africanos han contribuido al mosaico de las Américas, sentimos que era importante darles a los artistas locales que tienen una conexión con esta historia o que les apasiona el tema la ocasión celebrar a través de su arte (visual o no), al mismo tiempo que nos recuerda la importancia de la historia de la negritud.”

También quisimos saber ¿cuál es el tema central de las obras de arte en exposición?. La respuesta de Tanzina Amin:

“El tema de esta exposición es “De allí a ahora”. Se les pidió a los artistas interpretar el tema en su propio estilo y medio, incluyendo pinturas, dibujos, collages, técnicas mixtas, así como manualidades, libros, música y palabras, para honrar el Mes de la Historia Negra a través del arte, recordar a personas y eventos importantes, celebrar la historia, los legados y las contribuciones culturales de la diáspora africana”