De cómo convertir el invierno en una herramienta de integración y aprendizaje del francés en Quebec

“Bueno, lo que más me gustó del grupo como tal de Adrienne es que todas las personas que van son muy amigables. Encuentras personas de todas las nacionalidades. De aquí y de cualquier nacionalidad, que hablan cualquier lengua, pero las lenguas base son inglés y francés. Adrienne nos guiaba con las actividades de invierno que íbamos a hacer. Fuimos paso a paso y nos iniciamos en el esquí, que me parecía el más complicado” Nicolás Ortiz Bernal.

Nicolás Ortíz Bernal, tiene 35 años y llegó a Canadá con su esposa hace 3 años como inmigrante recibido en el marco del programa de trabajadores calificados. Nicolás es actuario y antes de inmigrar a Canadá, en su Bogotá natal trabajaba como actuario en una empresa de seguros. Antes de inmigrar, su única experiencia de vida fuera de Colombia, fueron unos 6 meses que vivió en Londres, Inglaterra. “No es tan fría como Canadá, pero es bastante gris”. Para su fortuna estuvo allí durante el verano londinense.

Lo que lo trajo a este país era la atracción por vivir una experiencia fuera de Colombia. Y al mismo tiempo para estudiar, porque en Montreal hay algunas universidades que le interesaban. En esta ciudad están viviendo desde octubre de 2014, donde llegaron directamente desde Bogotá.

Hoy con el desarrollo de las nuevas tecnologías y gracias a su oficio, Nicolás se puede permitir trabajar con dos compañías que están ubicadas en dos países diferentes. Lo cual le permite también manejar su tiempo como quiera y eso en la actualidad a él le conviene. Él recibe y envía sus archivos por internet.

“En general, Montreal nos parece que es una ciudad que ofrece muchas cosas para hacer y para diferentes tipos de gustos. Me parece interesante que sea una ciudad bilingüe. Aquí uno puede hablar perfectamente inglés y francés. Encuentro que las personas son muy amables. La verdad es que me parece una ciudad muy acogedora y me ha gustado mucho”, nos dice Nicolás Ortiz Bernal en entrevista.