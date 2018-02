Corte Suprema de España pide detención de ex diputada catalana

La Corte Suprema de España ordenó este miércoles la detención de la ex diputada catalana refugiada en Suiza, Anna Gabriel, quien se negó a comparecer ante la alta jurisdicción para responder por el papel que jugó en la iniciativa de la independencia de Cataluña.

Pero la Justicia española no expidió una orden de detención internacional contra la ex diputada. Anna Gabriel, había sido convocada por la Corte Suprema para responder por los cargos de sedición y rebelión por su participación en la organización de un referéndum considerado como ilegal y en una declaración de independencia en el mes de octubre pasado.

“Yo no me hubiera jamás refugiado en Suiza, pero la situación me obliga. Me gustaría que este caso pueda ser clasificado y pueda regresar a mi casa”, declaró Anna Gabriel en una entrevista con la televisión catalana desde Ginebra.

La declaración de independencia proclamada por las autoridades catalanas llevó a España a su más grave crisis política desde la transición democrática en España entre 1975 y 1978, período transcurrido entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución de 1978.

Un portavoz de la Oficina federal suiza de la justicia indicó que no se otorgará ninguna extradición o asistencia legal por delito político, en virtud de los acuerdos entre Suiza y España por intermedio de la Convención Europea de Extradición o la cláusula de Asistencia mutua del tratado europeo.

Si Suiza recibiera una solicitud de extradición, la examinaría con mucho cuidado para determinar la situación oficial de la ciudadana catalana. El ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont había huido de España después de la proclamación de independencia para refugiarse en Bruselas con 4 miembros de su antiguo gabinete.

Los partidos favorables a la independencia siguen disponiendo de la mayoría en el Parlamento Catalán después de las elecciones regionales anticipadas del mes de diciembre pasado.

