El Castor Cibernético del 23, 24 y 25 de febrero 2018

Hola que tal! Es un gran placer estar con ustedes. Hoy en la represa cibernética: Luis Laborda, Rufo Valencia, Leonardo Gimeno y Pablo Gómez Barrios, les presentamos El Castor Cibernético de este viernes 23 de febrero en vivo y en directo por Facebook Live, Youtube y en nuestro sitio rcinet.ca.

Les recordamos que este programa lo podrán escuchar también en diferido en nuestro sitio Internet el viernes 23, el sábado 24 y el domingo 25 de febrero. Esta versión tendrá la música agregada que esta semana está a cargo del grupo de Burlington, Ontario, Walk of The Earth. Un caluroso saludo, a todas y todos, gracias por su agradable compañía!

La música de este Castor Cibernético estará a cargo de Walk Off The Earth, un grupo de Burlington, Ontario. Comenzamos con HEART IS A WEAPON, continuamos con SHAPE OF YOU y cerramos con CLIMB OUT YOUR WINDOW.

Nuestros invitados hoy

Frantz Voltaire es director del Centro Internacional de Documentación e Información Haitiano-Caribeña y Afrocanadiense (CIDIHCA), historiador, politólogo y cineasta haitaino-canadiense. y Jean-Marie Bourjolly, traductor y profesor en el Departamento de Gestión y Tecnología de la Universidad de Quebec en Montreal, UQAM.

Con ellos hablámos del libro del facellido poeta Jacques Viau Renaud Mi patria, mis patrias, mi isla publicado en versión bilingue francés-español por Las Ediciones de CIDIHCA.

LOS TEMAS QUE DESTACAMOS ESTA SEMANA

Luis Laborda nos habla de expedición polar en bicicleta para la integración de los inmigrantes.

Al hablar de integración social de los inmigrantes solemos privilegiar la necesidad de políticas estatales y gubernamentales que aseguren la misma. Del mismo modo, un sinnúmero de organizaciones de distinto tipo se ocupan del tema en todo el territorio canadiense.

Pero si esas políticas están acompañadas de creatividad y originalidad, por parte de los distintos sectores implicados, la posibilidad de éxito, en lo que se refiere a integración, se acrecienta.

Así lo entendió la entidad Motivaction Jeunesse, que organizó una “expedición polar” en bicicleta con 17 jóvenes inmigrantes, para ayudarlos a hacer la primera inmersión en su nueva sociedad.

Rufo Valencia por su parte nos habla de la batalla para mejorar el salario mínimo en Canadá.

La campaña por incrementar los salarios mínimos en diversas regiones de Canadá abrió las puertas a un intenso debate nacional sobre a cuánto debería llegar un salario mínimo para que sea realmente suficiente como para atender las necesidades básicas de una persona.

Resulta que a menudo no son muy claros los objetivos de los gobiernos de las provincias de Canadá cuando establecen los niveles de lo que se llama un salario mínimo. Los trabajadores que tratan de mantener a una familia ganando apenas el salario mínimo describen la experiencia como un desafío físico y emocional. Quienes más sufren en carne propia las limitaciones que de los salarios mínimos son las mujeres.

Leonardo Gimeno nos dice que agencias de seguridad de EEUU aconsejan no utilizar ciertos teléfonos por razones de espionaje.

El espionaje institucionalizado es cosa de todos los días. En estas últimas semanas, seis directores de diversas agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos desalientan al público en general sobre el uso de terminales de telefonía celular de las empresas chinas Huawei y ZTE pues conjeturan que esa tecnología tiene la capacidad de “modificar o robar información malintencionadamente realizando tareas de espionaje encubierto”.

El FBI, la CIA y la NSA se encuentran entre las seis agencias estadounidenses que están detrás de esta campaña para alertar a los usuarios de ese país sobre el uso de ciertos terminales telefónicos de procedencia china. Según varios informes, las empresas Huawei y ZTE tienen la capacidad de utilizar sus dispositivos como herramientas de espionaje internacional. Por estas dudas y conjeturas planteadas en una reunión del Comité de inteligencia del Senado de Estados Unidos, los jefes de los servicio de inteligencia que “investigan indiscriminadamente” a la mayor cantidad de personas en el mundo desaconsejan el uso de las marcas chinas pues según ellos la capacidad de espionaje es amplia.

Yo por mi parte los invito a escuchar una entrevista con el escritor quebequense Camille Bouchard, autor del libro Pistolero.

Camille Bouchard nació en 1955 en Forestville, una pequeñita ciudad de la provincia de Quebec, de unos 3.200 habitantes, situada al noreste en la región administrativa de la Côte Nord (Costa Norte). Es autor de unas 90 novelas y ha ganado varios premios literarios, entre los que podemos contar el Premio Literario del Gobernador General de Canadá en 2005, la recompensa canadiense más prestigiosa.

También fue finalista para el mismo premio en 6 ocasiones, entre 2008 y 2016, un récord canadiense francés. Traducido en inglés y español, Camille Bouchard alterna con igual placer entre los textos para gran público y la literatura para los adolescentes y preadolescentes.

También les ofrecemos el programa, que fue emitido en vivo por Facebook Live (si no puede visualizar el video en esta página, presione aquí)

Y para finalizar, un álbum de fotos preparado por Leonardo Gimeno reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional.

