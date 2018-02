10 mitos alimenticios que se caen según la ciencia

La nutrición es desde tiempos inmemorables un campo científico de gran interés. Hoy más aun, tomando en cuenta hoy la epidemia de obesidad que azota a gran parte de la humanidad. El problema, señalan nutricionistas, es que no siempre se han llevado a cabo investigaciones como se debiera. La ciencia de la alimentación se ha construido sobre cimientos a veces poco sólidos. Pero por suerte, agregan, las cosas están cambiando.

El número de canadienses obesos se ha triplicado desde mediados de los años 80 , según un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Canadiense .

Sin embargo, cada vez parece más claro que no conviene demonizar la grasa, pero sí el azúcar y que, por mucho que nos dediquemos a contar calorías, no todas acaban convirtiéndose por igual en grasa abdominal, que es en definitiva lo que distingue a una persona gorda de una que no lo está.

Muchos alimentos que se promocionan como biológicos, en realidad, no lo son tanto.

Cada vez más estudios intentan distinguir entre los mitos y la realidad en las elecciones de alimentos en boga. Una de las profesionales que se interesa en el tema desde hace tiempo es una nutricionista de la capital canadiense.

Carolyne Mondoux es nutricionista en el Hospital Montfort en Ottawa. ella cuenta con una vasta experiencia en instituciones federales del país. En entrevista con el radiodifusor público Radio Canadá, ella señala que hoy se está en condiciones, científicamente hablando, de poner en duda ciertos mitos alimenticios, separando lo verdadero de lo falso.

10 afirmaciones alimenticias sin fundamento

La espinaca es una excelente fuente de hierro

Desafortunadamente, la espinaca no es particularmente rica en hierro (alrededor de 0,8 mg por una taza frente a 2,2 mg por una porción de carne picada). Por otro lado, el hierro de fuentes vegetales no es bien absorbido por nuestro sistema.

El azúcar hace que los niños sean hiperactivos

¡No! Las frutas también tienen un alto contenido de azúcar, pero los niños no se convierten en súper excitados después de comer una buena compota de manzana. Más bien son las actividades relacionadas con el gran consumo de productos muy azucarados lo que hace que los niños sean hiperactivos.

Un huevo marrón es más nutritivo que un huevo blanco

En realidad, el color de la cáscara de un huevo depende de la raza de la gallina que puso el huevo. No hay efecto en el valor nutricional.

La leche descremada es más baja en proteínas que la leche entera

Independientemente del porcentaje escrito en el paquete de leche, el contenido de proteína es el mismo.

Los alimentos aligerados son una mejor opción para la salud

De hecho, si el alimento es bajo en grasa, es probable que sea alto en azúcar. El yogur con 4% de grasa es una mejor opción que el sin grasa.

Cuando comemos mucha azúcar, aumentamos el riesgo de tener diabetes

No es tan simple … El azúcar no causa diabetes. Sin embargo, una dieta deficiente, con mucha azúcar, causa sobrepeso y aumenta el riesgo de padecer diabetes.

Comer alimentos sin gluten me ayudará a perder peso

Sí, si comes frutas y verduras, que son sin gluten. Pero los alimentos procesados ​​sin gluten a menudo son altos en azúcar y grasa, y muy bajos en fibra.

Los alimentos orgánicos son mejores para tu salud

Es bueno comer orgánico, pero las galletas orgánicas, las papas fritas y las frituras biológicas no son mejores para la salud que sus contrapartes no orgánicas.

Una cucharada de granos enteros de linaza es una buena fuente de grasa omega

¡Es falso! De hecho, para aprovechar todos los nutrientes de las semillas de lino, debes consumirlas molidas. Nuestro sistema digestivo no puede romper el caparazón de estas semillas durante la digestión.

Los huevos no son saludables porque contienen mucho colesterol

Para nada. Si un huevo contiene aproximadamente 200 mg de colesterol, varios estudios muestran que, para la mayoría de las personas, el colesterol alimenticio no se asocia con enfermedades cardíacas.