Venezuela quiere observadores internacionales durante comicios presidenciales

El canciller venezolano confirmó este martes haber solicitado a la ONU el envío de observadores para supervisar el buen funcionamiento de las elecciones presidenciales del 22 de abril. La semana pasada, Caracas anunció haber enviado una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre el tema.

“Hablamos ayer (lunes) sobre este tema con el Secretario General” durante su visita a Ginebra. Ahora estamos esperando la respuesta de la ONU” Jorge Arreaza, jefe de la diplomacia venezolana durante una conferencia de prensa, al margen de una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Venezuela ha invitado a organismos multilaterales como la ONU, Caricom, Unasur, la Unión africana para que acompañen el proceso de las elecciones presidenciales y sean garantes de la transparencia y seguridad del sistema electoral venezolano.#JuntosTodoEsPosible pic.twitter.com/Oz5ke1yAhb — Cancillería 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 27, 2018

En una conferencia de prensa donde abordó diversos temas ante medios internacionales, el jefe de la diplomacia venezolana dij que la presencia de observadores de la ONU permitiría “observar, acompañar el proceso electoral” y que “podrían estar presentes durante las auditorías preelectoral y postelectoral”.

En desafío a una oposición dividida y debilitada, el presidente socialista, Nicolás Maduro, avanzó para el 22 de abril las elecciones presidenciales inicialmente programadas para fin de año.

Por su parte la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el 23 de febrero una resolución que insta al gobierno venezolano a posponer las elecciones. La idea de los miembros de la OEA quienes votaron 19 a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias, la Resolución sobre los Últimos Acontecimientos en Venezuela para exhortar al Gobierno venezolano a que:

“… reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales y presente un nuevo calendario electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y actores políticos venezolanos sin proscritos de ninguna clase, observadores internacionales independientes, acceso libre e igualitario a los medios de comunicación, y con un Consejo Nacional Electoral cuya composición garantice su independencia y autonomía y que goce de la confianza de todos los actores políticos.” Texto de la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la OEA

Posición del Grupo de Lima

El 13 de febrero pasado, tras una reunión de cancilleres y representantes de 14 países del bloque, el Grupo de Lima rechazó la decisión de Caracas de realizar elecciones adelantadas y exhortó al Gobierno de Nicolás Maduro a que reconsidere su convocatoria y presente un nuevo calendario para los comicios.

“No puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno”, dijo el Grupo de Lima en una declaración suscrita por sus miembros.

El grupo está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

La canciller de Canadá, Chrystia Freeland, dijo por su parte que tiene fundamentos para creer que el próximo proceso electoral en Venezuela no respetará los estándares internacionales y que por ello su Gobierno no avalará el proceso.

“No vamos a reconocer ningún proceso electoral que no le dé a todos los actores acceso ilimitado a todos los medios, no vamos a reconocer elecciones que no permitan que los partidos políticos y sus candidatos participen en las elecciones”, dijo.

Radio Canadá Internacional con Agence France-Presse, Reuters, Telesur y Cancillería de Venezuela