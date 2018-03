El Castor Cibernético del 2, 3 y 4 de marzo 2018

Hola que tal! Es un gran placer estar con ustedes. Hoy en la represa cibernética: Luis Laborda, Leonora Chapman, Leonardo Gimeno y Pablo Gómez Barrios, les presentamos El Castor Cibernético de este viernes 2 de marzo en vivo y en directo por Facebook Live, Youtube y en nuestro sitio rcinet.ca. Un caluroso saludo, a todas y todos, gracias por su agradable compañía!

Nuestro invitado hoy

Nuestro invitado esta semana es José Leandro Urbina, académico y escritor canadiense de origen chileno. El golpe de Estado en Chile lo llevó a Argentina en 1974 y más tarde, en 1977 a Canadá. Donde se instalo en Ottawa, la capital canadiense.

Con él conversamos de su llegada a este país, de sus libros y de todo un poco.

LOS TEMAS QUE DESTACAMOS ESTA SEMANA

Leonora Chapman nos habla de la inclaudicable búsqueda de justicia de Michelle Quevedo.

Quien dice Veracruz piensa automáticamente en las centenares de madres que recorren cada día hospitales y morgues en busca de sus hijos desaparecidos. A la crisis de desaparecidos en Veracruz, el segundo Estado más poblado de México se suma la corrupción y el saqueo durante el período del exlcalde Javier Duarte (2010-2016), considerado uno de las más inmorales de la historia reciente de México.

La desaparición de parte de la familia de Michelle fue obra del cártel Jalisco nueva generación en complicidad con el gobierno lo que hace muy difícil obtener justicia. Durante el secuestro de sus hermanos y su novio estaba gobernando Javier Duarte, hoy en prisión, y hace unas semanas acaban de detener a una veintena de policías por desaparición forzada, que estuvieron en el período de Duarte, dice Michelle.

Luis Laborda nos dice que abogados y estudiantes de Derecho pidieron al Parlamento Canadiense cambios en las políticas sobre los refugiados.

Abogados especializados en inmigración y estudiantes de Derecho pidieron al Parlamento Canadiense cambios en las políticas de sobre refugiados, de manera de eliminar los obstáculos que existen en algunas situaciones para la solicitud de la residencia permanente.

Las modificaciones encaradas en las leyes de refugio en los últimos 10 años han hecho más difícil pedir ese beneficio invocando razones humanitarias. Además, en la actualidad, un refugiado debe pasar un período de un año en territorio canadiense antes de demandar su residencia permanente. Durante ese tiempo, las personas viven en un limbo legal, sin poder acceder a servicios básicos, incluso, sin tener derecho a trabajar. Tal situación los vuelve altamente vulnerables.

Leonardo Gimeno nos habla de las tendencias de la Conferencia Mundial en Movilidad que se está llevando a cabo o que se llevó a cabo en Barcelona.

El MWC (Mobile World Congress) es el salón más grande de la industria de la telefonía móvil que se realiza una vez por año en Barcelona, organizado por la “GSM Association” que agrupa 250 industrias y más de 850 operadores de telefonía móvil en el mundo.

Las expectativas para este congreso estaban concentradas en la “Inteligencia Artificial”, los nuevos dispositivos, la “realidad virtual y aumentada” y la asistencia digital en casi todo lo que nos rodea. Lo que brilló por su ausencia fue justamente la presentación de los nuevos teléfonos de las grandes empresas, que si bien participaron de manera activa, no fueron el centro de atención y pasaron a un segundo plano.

Yo por mi parte, los invito a escuchar una entrevista con Lila Downs, que estará presentando un especáctulo en la ciudad de Vancouver el sábado 10 de marzo próximo.

Lila Downs no necesita prácticamente ninguna presentación. Ella es poseedora de una de las voces más poderosas y singulares en el mundo y un enfoque muy innovador de la música. Es hija de Anastasia Sánchez, una indígena mixteca de Oaxaca y Allen Downs, un profesor de la Universidad de Minnesota que se enamoró rotundamente de ella cuando la conoció.

Salón, Lágrimas y Deseo es su décimo álbum de estudio, en el que nos ofrece una ecléctica y muy interesante mezcla de influencias musicales de diferentes países entre las que se encuentran el jazz de la década de los 40 y 50, el bolero, el bip bop, el son, el cha cha chá y el danzón.

Y para finalizar, un álbum de fotos preparado por Leonardo Gimeno reflejando en imágenes algunas de las noticias de esta semana en Radio Canadá Internacional.

