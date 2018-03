Mobile World Congress: tendencias para el futuro próximo con la IA como estrella

En cuanto a los dispositivos, si bien no se presentaron grandes caballitos de batalla de las empresas más importantes del mercado (que dejan la presentación como un acto distintivo de la empresa y no lo hacen en eventos diversificados), mostraron los avances en cuanto a tecnología se refiere. Las pantallas sin bordes, reconocimiento facial, huellas digitales sin botones físicos y las cámaras duales inteligentes serán parte de la mayoría de los aparatos muy pronto, con la particularidad de interpretar lo que está captando el teléfono. Como ejemplo se destaca la posibilidad de apuntar con la cámara al cielo y que el dispositivo ofrezca la información del clima y si se enfoca a un alimento en particular, el aparato estará en condiciones de dar un informe calórico de la comida en cuestión y así sucesivamente con todo lo que sea encuadrado en la cámara del teléfono.