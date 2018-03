Canadá está analizando una serie de medidas para restringir el acceso a armas de fuego en Canadá. En particular, permitirían a las autoridades identificar más rápidamente a aquellos que no deberían tenerlas, en particular a causa de una enfermedad mental o un comportamiento violento.

Una nota interna obtenida bajo la Ley de Acceso a la Información por la agencia Canadian Press explica que el gobierno liberal presentará pronto un proyecto de ley para cumplir sus promesas electorales con respecto al acceso a armas, incluyendo una verificación de antecedentes “mejorada” para aquellos que desean comprar una pistola u otra arma restringida.

La nota establece que el gobierno podría ir más lejos al fortalecer la verificación de aquellos que ya poseen armas, a fin de permitir a las autoridades volver a evaluar su elegibilidad para una licencia.

El acceso a armas de fuego será uno de los temas discutidos en una cumbre nacional sobre violencia con armas de fuego y pandillas que se inauguró hoy miércoles en Ottawa.

Funcionarios gubernamentales, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, investigadores, alcaldes de grandes ciudades y organizaciones comunitarias están participando de la misma.

El ministro Federal de Seguridad Pública, Ralph Goodale, presidirá esta reunión, ya que los datos arrojan una luz inquietante sobre la situación.

*El número de asesinatos en Canadá con armas de fuego aumentó un 44% entre 2015 y 2016, a 223 muertes.

*Este fue el tercer aumento anual.

*Hubo 141 asesinatos relacionados con pandillas en 2016, 45 más que el año anterior. Los robos de armas también están en aumento.

*Los datos federales muestran que 2,223 licencias de armas de fuego fueron revocadas en 2016 y que los problemas de salud mental se evocaron en 424 casos.

El memorándum interno recuerda que profesionales como médicos y terapeutas pueden informar a la policía si creen que un individuo no debería poseer armas.

También destaca una ley de Quebec que exige que los empleados de las guarderías infantiles, las escuelas y los centros de tiro denuncien a esas personas ante las autoridades.

