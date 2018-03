El Castor Cibernético del 9, 10 y 11 de marzo 2018

Hola que tal! Es un gran placer estar con ustedes. Hoy en la represa cibernética. Equipo reducido. Luis Laborda, y Pablo Gómez Barrios, les presentamos El Castor Cibernético de este viernes 9 de marzo en vivo y en directo por Facebook Live, Youtube y en nuestro sitio rcinet.ca. Un caluroso saludo, a todas y todos, gracias por su agradable compañía!

Les recordamos que la versión audio de este programa lo podrán escuchar también en nuestro sitio Internet este viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11 de marzo. Esta versión tendrá la música agregada que esta semana está a cargo del grupo de Toronto Battle of Santiago.

Para los que estén sorprendidos de vernos reducidos, sino a la mínima expresión, a algo muy cercano. Lo que ocurre es que nuestro Web Master, Leonardo Gimeno, se tomó libre esta semana de vacaciones escolares en Quebec. Leonora está de vacaciones y Rufo se encuentra ausente por fuerza mayor. A Leonardo lo reemplaza hoy Zoubeir Jazi, le web master de la sección árabe.

NUESTRAS INVITADAS HOY

Mariana Marin, Fundadora y Directora del Instituto latinoamericano de transmisión de la Lengua y la cultura, Legados y Lucía Agüero, coordinadora de español en Legados y profesora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Buenos Ares.

LA MÚSICA

La música está a cargo del grupo de Toronto Battle of Santiago, que se encuentra en nominación para los premios Juno. Esciuchamos al principio Lost In Edge, seguimos con Full Color, continuamos con According to Legends y terminamos con Rumba Columbia.

LOS TEMAS QUE DESTACAMOS ESTA SEMANA

Luis Laborda nos habla de la mujer en el ámbito laboral

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer sirvió para volver a poner en evidencia el largo camino que falta recorrer, en numerosos aspectos, para lograr la declamada igualdad de géneros.

Uno de los terrenos que más conflictivos se presenta, en ese aspecto, es el del mundo laboral, no sólo en materia salarial, sino en lo que hace la percepción misma de las funciones que uno u otro sexo puede desempeñar.

En consecuencia, las normas de seguridad laboral no se han actualizado con la extensión y velocidad adecuada, para acompañar la llegada de la mujer a tareas que antes se percibían como “naturalmente” masculinas.

Yo por mi parte, los invito a escuchar una entrevista con la fotógrafa de Montreal, Heidi Hollinger, que lanza la semana próxima su libro 300 Razones de amar La Habana.

Heidi Hollinger es una fotógrafa canadiense nacida en Montreal, que se hizo conocer en el mundo entero por sus fotografías no convencionales de líderes rusos, tales como Vladimir Putin, Boris Yeltzin y Mikail Gorbachov, entre otros. Las cuales fueron tomadas durante los 10 años vivió en Moscú.

Heidi terminó sus estudios en lenguas modernas en la Universidad McGill de Montreal en 1990 y habla inglés, francés, ruso, finlandés y español. En 1991 viajó a Rusia y se instaló en Moscú, donde enseñaba inglés y trabajaba el mismo tiempo en la Embajada de Canadá.

En 1994 se convierte en la primera fotógrafa extranjera en trabajar para el gran diario ruso Pravda. Ese mismo año realizó su primera exposición “Caras de la Oposición” en el Centro de Fotos de Moscú, en la que presenta los retratos de la élite política rusa. Esa exposición viajaría después en Rusia, Canadá y Estados Unidos.

ESCUCHE NUESTRO PROGRAMA EN YOUTUBE

Sigan en sintonía de Radio Canadá Internacional y de Canadá en las Américas Café – Castor Cibernético!

¿Quieres ser Reportero de un día? ¿Tienes una pregunta sobre Canadá?

Nuestro correo electrónico es amlat@rcinet.ca

Nuestro dirección de correo aéreo es:

Radio Canadá Internacional

Apartado Postal 6000

Montreal, Canadá

H3C 3A8