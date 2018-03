Malestar en Columbia Británica por campaña contra el racismo

Un afiche de campaña de un distrito escolar en Columbia Británica, destinado a generar un debate en torno al racismo y los privilegios, ha generado tensión con algunos padres.

Las escuelas del distrito de Gold Trail colocaron el cartel que muestra a oficiales compartiendo sus experiencias sobre el racismo, pero un comentario que habla de los “privilegios blancos” hizo que algunos padres se cuestionaran sobre el propósito de la campaña.

El afiche que generó el entredicho muestra una foto de la superintendenta distrital cerca de una frase expresada por ella, que dice “me he beneficiado injustamente del color de mi piel. El privilegio blanco no es aceptable”.

Kansas Field Allen, cuyo hijo cursa el noveno grado en una escuela secundaria en Lytton, sostuvo que señalar a un grupo racial específico es una falta de cortesía para las familias mixtas.

Su esposo y sus hijos son indígenas. La mujer sostuvo que desde que el cartel fue colocado, una persona le dijo que como alguien de color blanco, tal vez ella se sienta incómoda respecto a su familia.

Allen agregó que escuchó a un niño decir que se sentía avergonzado de ser blanco.

“El racismo está vivo y nuestros niños necesitan aprender sobre eso, pero deben hacerlo a una edad apropiada y no necesitan aprender respecto de una raza sobre otra”, agregó la mujer, quien sugirió que se debería hablar “con los estudiantes y veamos si podemos hacerlo en una forma mejor, más aceptable”.

Otros carteles muestran a personal del distrito y comentan sobre la experiencia y la necesidad de hacer frente al racismo.

La superintendenta Teresa Downs dijo que la campaña se enmarca en los esfuerzos para discutir las desigualdades y que sus comentarios sobre los privilegios son reflejo de su propia experiencia.

“Entendemos que la discusión sobre raza y privilegios pueda hacer que algunas personas se sientan incómodas” dijo Downs al ser consultada por periodistas.

“Trabajamos muy duro para que la discusión no sea en torno a individuos, sino sobre nuestro sistema y nuestras sociedades”, concluyó la superintendenta.