La película “Maudie” gana siete trofeos en los premios Canadian Screen Awards

Los premios cinematográficos Canadian Screen Awards son en Canadá el equivalente a premios célebres como la Palma de Oro del Festival de cine Cannes en Francia, el premio Oso de Oro del Festival de Berlín, o los premios Oscar en Estados Unidos.

Los Canadian Screen Awards, o Premios al Cine Canadiense son el resultado de la fusión en 2013 de los premios Genie y Gemini, que eran entregados a las producciones cinematográficas de habla inglesa y francesa en Canadá.

Estos premios, otorgados por la Academia Canadiense de Cine y Televisión desde 2013, reconocen la excelencia de las producciones y personalidades canadienses en cine, televisión y medios digitales.

Su más reciente edición fue un espectáculo llevado a cabo el pasado domingo 11 de marzo, que fue transmitido por la red de televisión pública desde el Centro Sony de Artes Escénicas de Toronto.

En esta edición, la gran ganadora fue la película “Maudie”, protagonizada por la reciente candidata al Oscar, Sally Hawkins, quien interpretó a Maud Lewis, la pintora canadiense de arte folklórico de Nueva Escocia, y Ethan Hawke, quien interpretó a su esposo, un vendedor de pescados.

Esta coproducción canadiense-irlandesa, dirigida por la irlandesa Aisling Walsh, ganó in total de siete trofeos.

Las categorías en que “Maudie” fue premiada incluyen a la mejor película canadiense, a la mejor dirección para Aisling Walsh, el mejor guión original para Sherry White, el premio al mejor actor secundario, otorgado a Ethan Hawke, el premio a la mejor actriz a Sally Hawkins, quien fue recientemente nominada a un Oscar por su papel en la película ganadora del Oscar “La forma del agua”, filmada en la provincia de Ontario.

Los otros dos premios otorgados a esta película fueron en las categorías de mejor edición y mejor diseño del vestuario.

La película filmada en de Terranova y Labrador cuenta la vida de Maud Lewis y su lucha contra la artritis reumatoide, la pobreza y el maltrato recibido de parte de su comunidad y sus seres queridos antes de convertirse en una pintora aclamada internacionalmente.

Otra historia premiada, cuyo escenario es la costa del Atlántico canadiense, fue la producción televisiva “Anne”, una coproducción entre el difusor público canadiense CBC y Netflix.

“Anne” llevó nuevamente a la pantalla a la atrevida heroína de la novela clásica canadiense escrita por Lucy Maud Montgomery, cuyos dramas tiene como escenario la Isla del Príncipe Eduardo. “Anne” ganó el premio a la mejor serie dramática para sus creadores Moira Walley-Beckett y Miranda de Pencier.

La Academia de Cine y Televisión Canadiense entregó un total de 132 premios en distintas categorías incluyendo televisión y medios digitales.

En una premiación en la que los animadores hablaron de la inclusión de la diversidad y de género tanto en las pantallas como fuera de ellas, el actor eritreo-canadiense Nabil Rajo, que ganó el premio al mejor actor por su interpretación en la película “Boost”, película de acción sobre el robo de coches en Montreal, dirigida por Darren Curtis.

Nabil Rajo habló de su experiencia como inmigrante en Canadá y agradeció a su madre por su apoyo.

La idea de que la representación de la diversidad en las pantallas es necesaria e importante también se reflejó en la premiación a la mejor serie de comedia.

El actor Paul Sun-Hyung Lee ganó un premio por su actuación en la serie televisiva “Kim’s Convenience”, que retrata la vida cotidiana de un tendero coreano en Toronto.

“Creo que una serie televisiva como’ Kim’s Convenience’ es prueba de que la representación importa, porque cuando las comunidades se ven reflejadas en las pantallas, cuando das una voz a la gente, esto es algo que inspira y es un momento de mucha significación, las cosas empiezan a cambiar, y necesitamos un cambio”, decía el actor Paul Sun-Hyung.

También obtuvo cuatro premios la película “Hochelaga, tierra de almas”, que fue la película elegida por Canadá para la categoría de mejor película en lengua extranjera en los Oscar de este año, aunque no llegó a ser seleccionada.

Escrita y dirigida por el quebequense François Girard, la película narra la historia de Montreal a partir de una excavación arqueológica en un estadio de la ciudad.

El premio al mejor documental lo ganó la película “Rumble: The Indians Who Rocked the World” de Catherine Bainbridge, quien presenta una fantástica mirada a los músicos indígenas que han influido y dado forma a la música popular contemporánea.

Como signo de rechazo al abuso sexual en la industria cinematográfica canadiense, muchos asistentes llevaban puesta la insignia del movimiento AfterMeToo, que recientemente se asoció con la organización canadiense Fundación de Mujeres para establecer un fondo de apoyo a los servicios contra la violencia sexual.

Peter Mansbridge, quien fue por décadas el presentador de noticias en la red pública de televisión CBC, recibió el premio a su carrera.

En su discurso de aceptación, Mansbridge recalcó la importancia de decir la verdad y ser transparente en una era de noticias falsas.

“Creo firmemente que la verdad está bajo ataque y no está bajo el ataque de una sola persona en un solo país, ese ataque se propaga por todo el mundo”, dijo más tarde entre bastidores.

Fuentes: CBC / CP / RCI