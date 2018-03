Stephen Hawking ayudó a elevar el perfil científico de Canadá

El renombrado físico Stephen Hawking, fallecido este miércoles en su casa de Cambridge, Inglaterra, a los 76 años, elevó el perfil de Canadá dentro la comunidad de la física en 2008, cuando aceptó un puesto como investigador en el centro más avanzado en Canadá sobre el estudio de la teoría física.

Hawking obtuvo el título de director de la cátedra de investigación en el prestigioso Instituto Perimetral de Física Teórica en Waterloo, Ontario, y visitó las instalaciones en el verano de 2010 y de nuevo en 2012.

Su llegada en 2010 se produjo varios meses después de que el instituto bautizó una nueva ala en sus instalaciones de Waterloo, con el nombre del científico cuyos trabajos son comparables a los de Albert Einstein.

En una videoconferencia antes de su visita, Hawking dijo que el enfoque del instituto en la teoría cuántica y el espacio-tiempo era algo que él apreciaba profundamente.

Stephen Hawking, que también visitó el observatorio subterráneo de neutrinos SNOLAB en la ciudad de Sudbury, Ontario, en 1998 y 2012, se convirtió en una celebridad en el mundo de la investigación científica gracias al desarrollo de sus teorías sobre los agujeros negros y la naturaleza del tiempo, trabajo que continuó a pesar de quedar paralizado debido a una enfermedad neuronal.

Durante su segunda visita a las instalaciones de Sudbury, Hawking habló con sus anfitriones sobre la necesidad de que la física sea accesible a las personas comunes y corrientes.

“Espero haber ayudado a elevar el perfil de la ciencia y a mostrar que la física no es un misterio, sino que puede ser entendida por la gente común y corriente”, dijo Hawking en ese entonces.

“Creo que todo el mundo puede y debe tener una visión amplia de cómo opera el universo y cuál es nuestro lugar en él. Esto es lo que he intentado comunicar en mis libros”.

“Mi consejo a otras personas discapacitadas es que se concentren en las cosas que su discapacidad no le impide tener un buen desempeño y no se lamenten sobre las cosas con las que ellas interfieran. No sean discapacitado de espíritu”, recomendó el fallecido científico.

Su libro “Breve historia del tiempo” publicado en 1988 fue un éxito internacional.

A esto le siguió “Una brevísima historia del tiempo”, que buscaba ser aún más accesible, publicada en 2005.

Los primeros años de su vida fueron explorados en la película de 2014 “La teoría del todo”, con la que Eddie Redmayne ganó el premio a la mejor actuación por su interpretación del científico.

“Tristeza el enterarse del fallecimiento de Stephen Hawking”, escribió en un tweet el ministro canadiense de Defensa, Harjit Sajjan, quien añadió “Él nos enseñó las infinitas posibilidades de nuestra propia curiosidad. Hawking seguirá inspirando a las generaciones venideras”.