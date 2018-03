Francia se suma a las sanciones contra Rusia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo el jueves que anunciará “en los próximos días” las medidas que su gobierno adoptará en el tema del ex espía ruso envenenado en Inglaterra.

Las reacciones de parte de otros gobiernos se orientan en el sentido de responsabilizar a Rusia por el hecho.

“Condeno con la mayor firmeza este ataque inaceptable”, declaró el titular del Elíseo, durante una recorrida por el centro de Francia.

“Todo lleva a creer que la responsabilidad es atribuible a Rusia y, en ese sentido, el trabajo conjunto realizado por los servicios de inteligencia británicos y franceses así lo confirman”, dijo Macrón a un grupo de periodistas.

El mandatario confirmó que se encuentra analizando las medidas que adoptará en los próximos días y confirmó que el viernes hablará con la canciller alemana, Ángela Merkel. Macron no confirmó si tales medidas serán una represalia directa contra Rusia, aunque sus dichos parecen indicar que así será.

A primera hora del jueves, el jefe de gobierno francés se comunicó con su homóloga británica, Theresa May, con quien abordó el caso del envenenamiento del ex espía ruso Serguei Skripal, de 66 años de edad, y de su hija Yulia, de 33.

“Desde el inicio de la semana, el Reino Unido ha mantenido a Francia estrechamente informada de los indicios reunidos por los investigadores y de los elementos que demuestran la responsabilidad de Rusia en el ataque. Francia comparte la constatación británica de que no hay otra explicación plausible y expresa nuevamente su solidaridad para con su aliado”, precisó la oficina del mandatario galo por medio de un comunicado.

Macron y May estuvieron de acuerdo sobre la importancia de la unidad europea y transatlántica para dar una respuesta al suceso y permanecerán en contacto al respecto en los próximos días.

A su vez, un diplomático británico sostuvo que Londres reconoce la solidaridad francesa y agregó que la unidad de tal alianza es esencial.

El miércoles, la primera ministra de Gran Bretaña anunció la expulsión de 23 diplomáticos rusos y el congelamiento de los contactos bilaterales, acusando a Moscú por el envenenamiento.

Por su parte, la diplomacia rusa calificó las sanciones anunciadas por el Reino Unido de “provocaciones groseras sin precedentes” y agregó que se encuentran en elaboración las medidas de respuesta, que serán adoptadas próximamente.

Hasta el momento, el Kremlin dijo no tener nada que ver con el hecho y que no cuenta con información sobre los motivos, circunstancias y responsables del ataque contra el ex espía.

El tema y las reacciones generadas por el mismo llegan en un momento poco propicio para el mandatario francés, que este mismo jueves tiene previsto inaugurar el salón del libro en París, al que Rusia es la invitada de honor. También tiene previsto un viaje a territorio ruso el 24 y el 25 de mayo próximo, para participar de un foro económico en la ciudad de San Petersburgo.