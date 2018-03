Conmoción en Montreal por la desaparición de un niño de 10 años desde el lunes

Ariel Jeffrey Kouakou, 10 años, salió de su casa en Montreal el 12 de marzo pasado a medio día en dirección de la casa de su amigo, con el permiso de su mamá. Desde entonces, nadie sabe nada de él. La policía y los bomberos de la ciudad, familiares del niño y voluntarios han mantenido una búsqueda continua desde el lunes, con la esperanza de encontrar al pequeño.

Un helicóptero de la policía provincial, la Sûreté du Québec, ha estado sobrevolando la zona norte-centro de la ciudad, y las orillas del río Rivière des Prairies, donde Ariel Jeffrey Kouakou fue visto por última vez. Los botes neumáticos estuvieron circulando el jueves y la policía patrulló la ciudad durante la noche.

La fuerte nevada del miércoles, sin embargo, ha afectado la localización de pistas sobre el terreno. Sin embargo, Jean-Pierre Brabant, un oficial de relaciones con los medios del Servicio de Policía de Montreal (SPVM), dice que “los esfuerzos y el tiempo no tienen límite”.

Además de la investigación de campo, los investigadores han estado verificando más de 120 informaciones recibidas del público desde el martes. Pero hasta el momento, no se ha lanzado ninguna pista, lo cual es bastante raro en tal caso, concuerda el Sr. Brabant:

“[Es el caso de ] un niño desaparecido durante más de tres días, especialmente en una zona residencial, donde nadie alrededor ha visto nada “. Jean-Pierre Brabant, portavoz de la Policía de Montreal

Por su parte, Kouadio Frédéric Kouakou, el padre del niño de 10 años, cree que todavía está vivo y ha sido secuestrado.

"Tengo una gran esperanza de que mi hijo esté en algún lado. Está con alguien que hoy está ciertamente abrumado por los eventos. Pero realmente le hago un llamamiento a esa persona […] para que nos ayude a encontrar a nuestro niño. " Kouadio Frédéric Kouakou, padre de Ariel

La investigación se concentra en el distrito de Ahunstic-Cartierville, cerca del río Rivière des Prairies, particularmente alrededor del Parque Bateliers, donde un testigo dijo haberlo visto por última vez.

Los agentes de la policía han estado recorriendo el territorio minuciosamente a veces en un vehículo todoterreno, en moto-nieve o a caballo. Un helicóptero también fue utilizado.

Al menos dos videos muestran al niño caminando en el área. La cámara de vigilancia en una gasolinera en Gouin Boulevard muestra a Ariel caminando decididamente en la acera frente al Parc des Bateliers. En este video pueden verse las imágenes captadas del pequeño Ariel Kouakou. También se pueden observar los esfuerzos de la policía y de los vecinos para encontrarlo:

La policía todavía espera conseguir otras grabaciones de video.

"Iremos de puerta en puerta para hablar con toda persona que tenga una cámara de vigilancia en sus hogares para tener otras imágenes que puedan ayudarnos. Queremos saber qué pasó después del lunes, a partir de las 2 p.m. Queremos confirmar que el pequeño Ariel estaba en el parque de los Bateliers a esas horas como nos dijo un testigo. Así que miraremos los videos para ver qué podemos confirmar de este parque e ir en otra dirección que podría ayudarnos, porque por el momento, todas las hipótesis son consideradas " Jean-Pierre Brabant, portavoz del Servicio de Policía de la Ciudad de Montreal (SPVM).

El jueves no se había decidido aún si se enviará buzos a la Rivière des Prairies. El padre del niño, Frédéric Kouakou, que participó en la investigación el miércoles, no cree que el niño se haya caido al agua, y también rechaza la tesis de la fuga. La policía no descarta ninguna suposición, incluido el secuestro, aunque esto no sea lo más probable.

El SPVM estacionó un puesto de comando móvil en la intersección de Gouin Boulevard y Poincaré Street, en el sector Nouveau-Bordeaux. Y ha lanzado una llamada a todos aquellos que tengan información que puede ayudar a localizar al niño desaparecido. El SPVM también le pide a cada residente del vecindario que inspeccione el patio de su residencia y el área circundante.

Los patrulleros continuaron el jueves el trabajo puerta a puerta para tratar de reconstruir el hilo de los acontecimientos. Los policías montados continuaron la investigación en los bancos, desde la parte superior de sus caballos, y una treintena de voluntarios vinieron a ayudar. La policía también está apelando a los ciudadanos que desean ayudar a las patrulleras y a la familia.