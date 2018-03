Un cuarto de los empleados del Parlamento de Canadá se dicen víctimas de acoso sexual

Los resultados de un sondeo sobre el acoso sexual realizado con empleados asistentes de los diputados, senadores y ministros proporciona un retrato de la situación en el Parlamento canadiense. En total, 266 personas de ambos sexos respondieron anónimamente al sondeo de la agencia de prensa canadiense La Presse caandienne. Cave señalar que el aspecto anónimo del estudio impide a la agencia verificar los detalles revelados.

25% se dijo víctima de acoso sexual de parte de otro diputado que para el que trabaja

50% dijo nunca haberlo vivido en el contexto parlamentario

25% prefirió lo responder a la pregunta En la mayoría de los casos, el acoso vivido tomó la forma de comentarios, bromas, acciones inapropiadas o avances sexuales no deseados.

Aunque el acoso sexual parece afectar más a las mujeres, los hombres también afirman haberlo sufrido por parte de personas de ambos sexos.

La Torre de la Paz del Parlamento Canadiense © La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

El comportamiento problemático también podría provenir de un diputado o senador para quien la persona estaba trabajando, de un supervisor, de un lobbyista, y en dos casos específicos, de un periodista u otro empleado de los medios.

Más de las tres cuartas partes de quienes reportaron haber sufrido acoso sexual decidieron no reportar el incidente que más les afectó.

de quienes reportaron haber sufrido acoso sexual que más les afectó. Treinta y seis personas dijeron que pensaban que el incidente no era lo suficientemente grave como para merecer una queja.

como para merecer una queja. Otros temían el impacto negativo en su carrera , tenían miedo de no ser tomados en serio o no creían que una queja pudiera cambiar algo.

, tenían miedo de no ser tomados en serio o no creían que una queja pudiera cambiar algo. Veinte personas no sabían dónde reportar el incidente.

Agresiones sexuales

En el Parlamento canadiense, las agresiones sexuales parecen ser menos comunes que el acoso sexual, según las respuestas. Aún así:

Veinte personas admitieron haber sido agredidas en el lugar de trabajo, con manoseos o besos no deseados.

Solo una persona reportó haber sido violada.

Casi tres cuartas partes de los encuestados dijeron que nunca habían experimentado este tipo de agresión en su trabajo.

La Presse canadienne envió por correo electrónico el cuestionario a los empleados parlamentarios que actualmente trabajan para diputados, senadores o ministros en la Colina Parlamentaria en Ottawa entre el 20 de febrero y el 12 de marzo, sugiriéndoles que reenviaran el cuestionario a otros colegas, si así lo deseaban. Según la agencia de prensa ésta no es una encuesta científica ya que no hay forma de saber cuántos empleados han recibido el cuestionario. Canadian Press compartirá estos datos con Samara Canada, una organización de participación ciudadana no partidista y no partidista que la utilizará para futuras investigaciones.

Radio Canadá Internacional con La Presse canadienne