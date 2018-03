Cursos en línea para los restaurantes sobre las alergias alimentarias

Al principio yo pensaba que las alergias alimentarias era una necedad de gente de país rico, acostumbrada de alguna forma al desperdicio de los alimentos. No las entendía. Ni a las alergias ni a las personas que sufrían de ellas. Rechazar un pescado frito o un plato de camarones o una langosta, me parecía una especie de esnobismo. Una cierta forma de atraer la atención sobre la persona.

Ahora, en la actualidad y después de más de 42 años en este país, de una hija con alergias de distintos tipos, las entiendo un poco mejor. Es más, con el correr del tiempo hasta yo mismo empecé a tener alergias a algunas frutas sobre todo. Algunas frutas a las que no era alérgico al principio, como las manzanas, las cerezas, las moras, las peras y otras cuyo nombre, más no su aspecto, preferí olvidar. Pero como seguro mata a confianza, estoy condenado a tener siempre conmigo una jeringa con una dosis de emergencia en caso de anafilaxia, que me puedo inyectar yo mismo y me da el tiempo necesario de llegar al hospital.

Las alergias alimentarias hoy en día son cada vez más frecuentes tanto en los niños como en los adultos. Estas se producen cuando nuestro sistema inmunitario reconoce a una proteína alimentaria como una amenaza para la salud, mientras que debería normalmente reconocerla como inofensiva.

Cuando una persona se expone a esta proteína “alérgena” por primera vez, su sistema inmunitario desarrolla anticuerpos. Es así como se inicia el período de sensibilización durante el cual la persona no presentará necesariamente síntomas.

Pero una nueva exposición a esa proteína alérgena, incitará al organismo a liberar automáticamente anticuerpos y substancias químicas que desencadenan síntomas y reacciones que pueden ser muy graves e incluso, pueden provocar la muerte.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Quebec identificó las 10 alergias más frecuentes en la provincia: los maníes, el trigo, los mariscos, el ajonjolí, la leche, las nueces, los huevos, la soya, los sulfitos y la mostaza.

Comprenderemos que cuando nosotros o algún miembro de la familia sufre de alergia a alguno de los productos antes enumerados, ir a un restaurante es como jugar a la ruleta rusa.

Es por esta razón que las organizaciones Alergias Quebec y la Asociación de Restauradores de Quebec comenzaron a ofrecer cursos de formación en línea para el personal que trabaja en restaurantes. Dominique Seigneur, directora de comunicaciones de Alergias Quebec, explica.

Es una formación dividida en 3 secciones: dependiendo si usted es mozo, cocinero o administrador o propietario de un restaurante. Se entra de una forma diferente en el programa. Se les envía una información diferente. Las preguntas son diferentes. Es una formación sobre medida que se puede hacer en menos de 30 minutos.

El objetivo de estos cursos es de ofrecer información para comprender mejor el problema de las alergias alimentarias, aprender cómo aplicar las prácticas para reducir el riesgo de reacción alérgica y saber cómo intervenir en caso de una reacción alérgica.

Y una reacción alérgica fatal puede ser provocada por algunas migajas, una gota o una contaminación con un utensilio que tocó a un alérgeno. Hay que ser conscientes que finalmente no se necesita gran cosa para que una persona muera debido a una reacción alérgica grave.

La idea de estos cursos en línea nació de una iniciativa común de los propietarios de restaurantes y de Alergias Quebec, que hicieron la constatación que las personas alérgicas no se sienten cómodas en los restaurantes. Es más, muchísimas personas alérgicas no van más a los restaurantes. Pero un caso en particular les dio el empujón que necesitaban, dice la Directora de comunicaciones de Alergias Quebec.

La inspiración detrás de esta formación es el caso de un cliente en un restaurante de la ciudad de Sherbrooke que pidió un tártaro de carne y le trajeron un tártaro de salmón y él era alérgico a los pescados. Por inadvertencia el cliente lo probó y la reacción fue instantánea y casi fatal. Pasó varios días en los cuidados intensivos de un hospital. En Alergia Quebec nos dijimos que no podemos permitir que un caso igual se reproduzca. Por eso creamos herramientas. Que se trate de un gran restaurante o de una pequeña tienda, la idea es que el personal disponga de las herramientas necesarias en pocos minutos para recibir a las personas alérgicas.

Cuando el cliente terminó por recuperarse, demandó al restaurante y los empleados. Alergias Quebec afirma por su parte, que aunque se ofrezcan cursos para los dueños y el personal de los restaurantes, la clientela que sufre alergias también tiene que asumir su responsabilidad. El tema de las alergias tiene que ser una responsabilidad compartida. Las personas alérgicas tienen la obligación de informar al personal del tipo de alergia del que sufren.

Según Alergias Quebec, unas 300.000 personas sufren de distintos tipos de alergias alimentarias y deben a diario ser muy vigilantes con los alimentos que consumen. Y este número aumenta anualmente, concluye Dominique Seigneur, directora de comunicaciones de Alergias Quebec.