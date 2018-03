Medidas para controlar abuso de parte de bancos canadienses son insuficientes

La Agencia de protección del usuario financiero de Canadá dice que los actuales controles para impedir que los bancos más grandes del país se dediquen a la venta de productos financieros bajo falsas promesas o que sean inapropiados para sus clientes son insuficientes.

Esta entidad, llamada en inglés Financial Consumer Agency of Canada (FCAC), dice que la cultura de la banca canadiense centrada en las ventas eleva el riesgo de que los empleados no cumplan con las normas de protección de los consumidores.

Esta agencia dio a conocer los resultados de su investigación este martes después de completar una revisión sobre la conducta de las seis grandes instituciones financieras de Canadá. Esto tras una serie de reportajes en los medios de comunicación del año pasado en los que se denunciaban tácticas de venta de productos financieros altamente cuestionables.

La FCAC destacó que los controles establecidos por los bancos canadienses para mitigar los riesgos de que sus clientes sufran abuso son insuficientes y no han sido adecuadamente desarrollados.

La FCAC dice que su revisión no encontró una venta generalizada de productos financieros bajo falsas promesas o de productos no adecuados. Sin embargo, el informe destaca que la cultura bancaria se encuentra predominantemente centrada en la venta y esto aumenta el riesgo de que los intereses de los clientes acaben siendo perjudicados.