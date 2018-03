ONGs piden enjuiciar a cómplices de la dictadura de Duvalier en Haití

Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos hicieron un llamado a la justicia haitiana para que juzgue a los cómplices de la dictadura duvalierista, recordándole en un informe publicado este martes, que la muerte de Jean-Claude Duvalier en octubre de 2014, no significaba el fin del proceso penal.

El informe presentado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, recuerda la urgencia del expediente, puesto que solo 7 de las 17 personas acusadas se encuentran aún con vida.

Más de 3 décadas después del fin de la dictadura, varias víctimas de torturas y detenciones arbitrarias, que había testimoniado detalladamente estos crímenes durante las audiencias que se llevaron a cabo en Puerto Príncipe en 2012 y 2013, también murieron ya sin obtener justicia.

“Si el interés mediático del expediente judicial disminuye legítimamente con la muerte del ex dictador, la justicia debería continuar su curso para evitar la impunidad general del régimen de Jean-Claude Duvalier”, se puede leer en el documento de 60 páginas.

Apodado “Baby Doc”, Jean-Claude Duvalier heredó el poder a los 19 años, a la muerte de su padre, François “Papa Doc” Duvalier, presidente de Haití entre 1957 y 1971.

Derrocado del poder en 1986 y exiliado en Francia durante 25 años, Jean-Claude Duvalier escogió la fecha del primer aniversario del temblor de tierra de 2010 para regresar de forma inesperada a Haití.

Desde febrero de 2014, un juez está encargado del caso, pero representantes de las partes civiles denuncian la opacidad y la lentitud del procedimiento, causadas por la falta de medios económicos, pero también por falta de presión política.

“El juez dispone de un margen de maniobra muy estrecho debido a la persistencia en el seno de los poderes sucesivos haitianos, de los llamados “duvalieristas”. Por otra parte, el nuevo gobierno sería solo una continuidad del precedente de Michel Martelly, ex presidente haitiano que no escondía una cierta admiración por el ex dictador”, afirma el informe.

El enjuiciamiento de los autores de crímenes bajo el régimen duvalierista permitiría según la FIDH, una toma de conciencia en el seno de la sociedad haitiana de la importancia de la lucha contra la impunidad.

Además de la dictadura duvalierista, diferentes regímenes siguientes en Haití, cometieron violaciones de derechos humanos pero sus autores no han rendido cuentas aún ante la justicia, concluye el informe, haciendo un llamado a las autoridades para que garanticen la independencia y los medios necesarios a los jueces.

RCI/AFP/amb/vog