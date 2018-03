Continúan las protestas contra el proyecto Trans Mountain en Columbia Británica

En los últimos tres días cerca unas sesenta personas fueron arrestadas cerca de Vancouver mientras protestaban contra la expansión del oleoducto Trans Mountain de la petrolera Kinder Morgan.

Este martes una docena de personas fueron arrestadas, incluyendo una mujer que trabajó para esta empresa polémica empresa petrolera.

Los manifestantes escalaron la montaña de Burnaby para llegar hasta la propiedad de la petrolera Kinder Morgan.

El objetivo de los manifestantes es impedir que la empresa construya una doble línea de tuberías para el transporte y la exportación de combustibles fósiles desde Alberta hasta la costa de Columbia Británica sobre el océano Pacífico..

Entre los manifestantes se encontraba una ex empleada de Kinder Morgan, Romalie Kavanagh.

“La empresa no puede ignorar la protesta diciendo que sólo son un motón de hippies que no saben lo que están hablando”, decía Kavanagh, quien trabajó para la petrolera en los años 90 como ingeniera medioambiental. Ella dice que en aquellos años ella no estaba lo suficientemente informada sobre el recalentamiento del planeta.

Ahora, como consultora independiente sobre temas medioambientales, ella se opone absolutamente al proyecto de construcción de oleoducto Trans Mountain.

“Se trata del petróleo más sucio en el mundo entero. Requiere inmensas cantidades de energía y agua para extraer ese petróleo de lo que es básicamente materia sólida. Es como querer extraer petróleo del asfalto.”

Romalie Kavanagh, consultora medioambiental

Karen Mahan ha estado trabajando en la organización de las protestas contra la petrolera Kinder Morgan. Ella dice que una gran diversidad de personas participan en la defensa del medioambiente y que aún no han tenido una respuesta de parte de la empresa.

No hay duda de que esta protesta está ganando ímpetu. Los manifestantes que han participado han estado sentados frente a las puertas de la petrolera Kínder Morgan por varios días ya y estoy segura que la empresa está sintiendo la presión, decía la organizadora de la defensa medioambiental Karen Mahan en Columbia Británica.

Otro manifestante, un canadiense de 70 años que planeaba permanecer por varios días trepado en un árbol a unos 20 metros de altura en la terminal de la petrolera Kinder Morgan en la localidad de Burnaby, en Columbia Británica acabó siendo una de las 19 personas arrestadas por las autoridades el pasado lunes.

Terry Christenson, un anciano de Ontario que se describió a sí mismo como un experto en escalar y usar cuerdas, fabricó una percha parecida a una hamaca suspendida entre los árboles y planeó comer suplementos alimenticios con moderación a fin de que su acción de protesta contra la empresa petrolera durara lo más posible.

“Voy a quedarme en el árbol todo el tiempo que pueda. Es hora de sufrir”, dijo el adulto mayor. “Sólo trato de ser inventivo de alguna manera. Tengo que ser minimalista.”

Pero sus planes no salieron como él lo deseaba. Según un portavoz de los manifestantes, Christenson fue arrestado por la policía federal alrededor de las 8 de la noche.

La Real Policía Montada de Canadá hizo saber mediante comunicado que el comportamiento de Christenson lo puso a él y a los oficiales en una situación de peligro y que él y otros manifestantes más fueron arrestados por violar una orden judicial que estableció que los manifestantes contra la petrolera debían mantenerse a unos cinco metros de distancia de los sitios del oleoducto Trans Mountain.

La policía dijo que otras dos personas fueron arrestadas al anochecer cuando se subieron a un camión que transportaba una excavadora. Uno de los activistas se encerró en la parte delantera de la máquina. El otro activista se subió encima de la excavadora y se negó a bajar de ella.

Durante el arresto de la mujer que subió a la excavadora, la policía sostuvo que otros manifestantes intentaron intervenir. En consecuencia, dos personas más fueron arrestadas por obstrucción y, según una declaración de la Policía Montada de Canadá, tres agentes sufrieron heridas leves, incluyendo una lesión en la cabeza de un agente tras recibir una supuesta patada.

Los activistas planearon para esta semana una serie de acciones de protesta contra la expansión del oleoducto Trans Mountain.

Los oficiales de la RCMP leyeron en voz alta una orden judicial antes de arrestar a por lo menos tres personas que habían usado correas de seguridad para atarse a una puerta, a fin de evitar que los camiones de la petrolera puedan ingresar al área.

Los organizadores de la protesta informaron que llevarán a cabo manifestaciones diarias hasta por lo menos el 26 de marzo, la fecha límite otorgada a la petrolera Kinder Morgan para que lleve a cabo la tala de árboles en el área antes de que las aves comiencen a anidar en las ramas de esos árboles.

La semana pasada, un juez de la Corte Suprema de Columbia Británica le otorgó a Kinder Morgan una orden judicial indefinida en la que prohíbe a los manifestantes acercarse a menos de cinco metros al sitio de construcción del polémico oleoducto.

Docenas de activistas fueron arrestados en el lugar durante el fin de semana.

Una docena de manifestantes acudieron al sitio de construcción el lunes, y dijeron que planeaban continuar bloqueando el ingreso al lugar en pequeños grupos, enviando un nuevo grupo de manifestantes tras cada arresto.

Un portavoz de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) dijo que los manifestantes arrestados por violar la orden judicial no serán automáticamente abrumados con antecedentes penales.

Todo manifestante arrestado por las autoridades es liberado con la promesa de comparecer ante el tribunal, dijo la mujer policía Daniela Panesar.

Sin embargo, Dylan Mazur, abogado comunitario de la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica advirtió a los potenciales manifestantes que consideraran las consecuencias.

“No puedo aconsejar a nadie que infrinja la ley”, dijo Mazur a la radio pública canadiense CBC.

Mazur dijo que cualquier interacción adversa con la policía queda anotada en el registro de una persona que no ha sido condenada, lo que podría ser una señal de alerta para los empleadores.

La asociación se asoció con un colectivo legal para desplegar observadores legales durante la protesta del 10 de marzo en Burnaby.

Los voluntarios se aseguran de que las protestas sean pacíficas y de que nadie sea arrestado ilegalmente, dijo Mazur.

Fuentes: CBC/RCI