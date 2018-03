“Desde niña tenía un impulso muy kinético y siento que mi traducción inmediata así a nivel expresivo, pues la primera puerta era el movimiento. Pero por angas o por mangas nunca tuve la oportunidad de estudiar. Digamos que de niña tenía muchas otras cosas que me llamaban la atención. Pero recuerdo que vi una película de Isadora Duncan y me pareció fascinante toda su historia. Y bueno, así con ese romanticismo un poco de jovencita, de adolescente, yo me decía: Quiero expresarme así como ella, quiero expresar los pulsos vitales de la naturaleza a través del movimiento. Y entonces empecé a buscar justamente el movimiento libre” Lola Lince, bailarina y coreógrafa, fundadora de la Compañía de Danza Experimental de Lola Lince.

Estudios y Fragmentos Sobre el Sueño es el título de la obra que la coreógrafa y bailarina mexicana Lola Lince presentará este viernes 23 y sábado 24 de marzo en el marco de la Décima edición del Festival Internacional de Danza de Vancouver.

Lola Lince creó en Guadalajara, Jalisco, México, en 1992, la Compañía de Danza Experimental de Lola Lince. Desde sus inicios la compañía “privilegia la experimentación como detonador del proceso creativo y del encuentro de una voz propia. La compañía fundamenta su quehacer en la búsqueda de libertad interior y espiritualidad, no exenta de un compromiso profundo y de un rigor absoluto”.

Lola llegó de forma tardía a la danza. Ella tenía 20 años cuando empezó a adentrarse muy seriamente en el terreno de la danza. El acercamiento a su arte se hizo por intermedio del lenguaje académico del ballet clásico. Ocho años después y pese a que comenzó tarde en el ballet clásico, alcanzo a llegar a ser solista en la compañía de Bellas Artes de Jalisco.

Pero esa no era la fuente de inspiración que ella estaba buscando y se dio cuenta que su impulso iba por otro lado. Fue así como dio un salto hacia el terreno de la experimentación que es donde ella siente que su movimiento tiene más fluidez. Un movimiento libre en la danza que era lo que ella buscaba.

Solo que en la década de los 80, nos dice Lola en entrevista, “digamos que nada más había técnicas así como de danza moderna, danza contemporánea o ballet clásico”. Pero afortunadamente para ella, para esa época se encontraron unos maestros rusos que se asentaron en Guadalajara y que ofrecían clases de movimiento libre.

Se inscribió y empezó sus clases, pero para su gran sorpresa quedó decepcionada porque no era lo que ella se esperaba. Porque le salieron con la música de Saturday Night Fever de John Travolta. Decidió no continuar y le dijo al director que no era lo que ella buscaba. Que ella lo que quería hacer era arte. Y él le respondió: “Si quieres hacer arte, tienes que tomar clases de ballet clásico. Y después que tengas una formación académica, podrás hacer lo que tú quieras”.

Se inscribió en ballet clásico a pesar de que nunca la había gustado su estética. “Ni las monitas, ni los tutús, ni las zapatillas. Nunca me habían llamado la atención”, dice Lola. Tomó las clases y le pareció un reto muy interesante. Esa experiencia duró 8 años. Y al final constató que definitivamente, ella lo que quería era saltar a lo otro. Al otro lado.

Esta travesía a la búsqueda de la forma de expresión artística que ella y su cuerpo necesitaban y después de haberse enfrentado a las técnicas establecidas de la danza solo para reafirmar su convicción de que lo espiritual de la danza se opone a cualquier tipo de manipulación mecánico utilitaria, Lola “está convencida de que los temas no se escogen, crecen dentro del cuerpo y van demandando expresión”. Pablo Gómez Barrios conversó con Lola Lince