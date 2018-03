Los canadienses recibirán alertas de emergencia en sus teléfonos, quieran o no

Los proveedores de servicios de telefonía inalámbrica de Canadá se preparan para poner al día el Sistema Nacional de Alerta Pública, que obligará a los teléfonos inteligentes a hacer sonar una alarma en cuanto se produzca una alerta de emergencia.

En caso de producirse emergencias, incluyendo las Alertas Ámbar, incendios forestales, desastres naturales, ataques terroristas o alertas de clima severo, las autoridades podrán enviar una alerta localizada que obligará a los teléfonos compatibles en una red LTE emitir una alarma, el mismo pitido agudo que acompaña las alertas de emergencia de radio y televisión, mostrando una advertencia en inglés y francés.

La Comisión Canadiense de Radiotelevisión y Telecomunicaciones otorgó a los proveedores de servicios inalámbricos un año para implementar el sistema con una fecha límite del 6 de abril para entrar en funcionamiento.

Un informe del CRTC dijo que la mayoría de los proveedores de servicios inalámbricos estaban a favor de una opción de exclusión voluntaria o la capacidad de desactivar la alarma para algunos tipos de alertas, pero las autoridades establecieron que los consumidores no podrán apagar las alarmas.

“Los canadienses no puede optar por no participar en esto”, dijo la portavoz de CRTC, Patricia Valladao. “Es muy importante que la gente, lo quiera o no, reciba estas alertas.”

Si un teléfono inteligente se encuentra apagado, no puede ser encendido por una alerta. Del mismo modo, si este teléfono se encuentra en modo silencioso, una alerta no puede forzar al aparato a hacer sonar la alarma.

Una amplia gama de teléfonos populares son compatibles con el programa gubernamental de alarmas. Los proveedores inalámbricos dieron a conocer listas de teléfonos que recibirán las alertas mediante sus redes. Los consumidores pueden consultar su teléfono y obtener más información sobre el programa en alertready.ca.

Patrick Tanguy, viceministro adjunto de Seguridad Pública de Canadá, dijo que fue decisión de la CRTC de no permitir que los consumidores puedan optar por no recibir esas alarmas, defendiendo el principio.

“Cuando recibes esas alertas, es que tu vida corre peligro”, dijo Tanguy. “Así que no hay un peligro potencial porque ya estás en peligro.”

Ya existen sistemas de alerta similares en otros países, incluyendo Estados Unidos, donde una falsa alarma en Hawái sobre un falso ataque con misiles fue noticia en todo el mundo en enero.

Tanguy admitió que el nuevo sistema federal no es infalible al 100 por ciento, pero aseguró que los funcionarios de los distintos niveles de gobierno han estado trabajando en la investigación de las mejores prácticas y entrenando “para asegurarse de que no suceda un eventos como el ocurrido en Hawái.”

El sistema de alerta móvil es administrado por Pelmorex Corp., empresa matriz de la Red Meteorológica, que estará enviando a principios de mayo las primeras alertas para que los consumidores se acostumbren al programa.

La CRTC afirmó que los proveedores de servicios inalámbricos no podrán cobrar ni un centavo los consumidores por participar en este sistema de alerta móvil.