¡Los niños autistas y con necesidades especiales adoran el karate!

Historia y misión de la Asociación para el Desarrollo de las Artes Marciales Adaptadas

En 2007, el Club MAG (Marcial Arts Governance) inició el proyecto KaraTED que permitió a los jóvenes autistas practicar karate adaptado a sus necesidades inspirándose en el enfoque TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) o Tratamiento y educación de niños autistas o viviendo con handicaps de comunicación.

Los resultados fueron muy concluyentes a tal punto que hoy se cree que todas las artes marciales pueden adaptarse para beneficiar a los jóvenes con dificultades de desarrollo y adaptación. La idea es permitir que una clientela con un espectro autista practique un deporte de combate que se adapta a sus necesidades y que les ayuda a ganar la confianza y autoestima necesarias para asegurar la integración futura en un curso regular con otros jóvenes neurotípicos.

Los objetivos de este proyecto de ADAMA giran en torno a dos elementos esenciales (las tres S): Seguridad, Salud, Sociabilización: el principio es capacitar a SALUD en SEGURIDAD y en un contexto SOCIAL adaptado y orientado hacia la integración.

Otros aspectos están dirigidos durante la intervención de los cuales:

Mejora de la aptitud general (fuerza, flexibilidad, coordinación)

Desarrollar habilidades motoras

Comparta un hobby con padres cuya participación en la actividad es importante.

Conoce tu cuerpo y enriquece tu percepción cognitiva Mejora la concentración y el control de las emociones

Preparación para la integración y la socialización

Hasta ahora, muchos jóvenes se han beneficiado de sus actividades. ADAMA quiere ser una asociación para reunir a los diversos clubes de artes marciales que desean abrirse para integrar a los jóvenes con trastornos generalizados del desarrollo. ADAMA se compromete a entrenar a sus entrenadores, equiparlos y acompañarlos para que esta nueva actividad en su club sea un éxito, como es el caso del Club MAG como parte de la actividad KaraTED.