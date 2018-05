Lavado de cerebro financiado por la CIA, canadienses quieren justicia

Montreal se había convertido en una especie de “meca médica”, en gran parte por el trabajo del Dr. Cameron y el programa de investigación de McGill. El Dr. Cameron ha sido presidente de la Asociación Canadiense de Psiquiatría y de la Asociación Mundial de Psiquiatría.

Parecía una mala película de terror de Hollywood. Pacientes en un hospital psiquiátrico sometidos a tratamientos intensivos de shock, LSD y comas inducidos por fármacos. Pero para cientos de canadienses, fue una pesadilla demasiado real. Fueron experimentos brutales en conejillos de indias humanos, financiados por el gobierno canadiense y la Agencia Central de Inteligencia de los EE. UU.

Entre 1956 y 1963, el Dr. Ewen Cameron, psiquiatra y director del Allan Memorial Institute en Montreal, realizó tratamientos de “desprogramación” del cerebro en pacientes con diversas formas de enfermedad mental. El programa fue financiado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y contó con el apoyo del gobierno canadiense de la época.

Las familias de los canadienses trastornados por experimentos de lavado de cerebro quieren disculpas públicas e iniciaron una demanda contra el gobierno canadiense.

Durante los años de la Guerra Fría, mientras el senador estadounidense Joseph McCarthy veía a comunistas en todas partes y Estados Unidos estaba convencido de que los rusos habían desarrollado técnicas de lavado de cerebro, la psique se había convertido en la nueva frontera y, gracias a una experiencia financiada por la CIA, la ciudad de Montreal se encontró en el corazón de esas actividades ilegales.

En 1951, representantes de la CIA y un grupo de psiquiatras se reunieron en Montreal para preparar el proyecto “Blue Bird”, que se utilizaría para el desarrollo de técnicas de lavado de cerebro, acondicionamiento, persuasión, propaganda y control psicológico de las masas y los miembros de las organizaciones. El Dr. Cameron recibió 25 millones de dólares de Washington para realizar experimentos bajo la apariencia de tratamientos terapéuticos.

Durante el tratamiento, los pacientes fueron sometidos a golpes psiquiátricos extremos. Bajo el efecto de los barbitúricos y el LSD, los sujetos son embrutecidos por los mensajes grabados repetidamente y sometidos a dosis masivas de electroshock, sueño prolongado de varios días, duchas calientes o heladas.

La terapia electroconvulsiva, que estaba mal controlada en ese momento, era de 20 a 40 veces más fuerte de lo que normalmente se prescribe. Las sesiones duraron cinco horas al día, cinco días a la semana, y estaban destinadas a “desprogramar” el cerebro del paciente para reconstruirlo adecuadamente.

En 1960, la CIA finalizó con los fondos para investigación secreta en el Allan Memorial Institute.

El Dr. Cameron recurrió al gobierno canadiense, que lo subsidió hasta 1963. En total, un estimado centenar de pacientes sirvieron como conejillos de indias durante estos experimentos.

Las consecuencias sobre los pacientes y sus familias

Seleccionados al azar, las víctimas podrían sufrir de esquizofrenia pero también de depresión situacional, como Linda Macdonald, deprimida por la llegada de su quinto hijo. Como la mayoría de ellos, ella nunca consintió al tratamiento. Después de su tiempo en el instituto, la Sra. Macdonald tuvo que rehacer su vida y volver a aprender a leer, escribir y cocinar.

Este domingo, las familias de las víctimas se reunieron por primera vez para exigir disculpas y comenzar una demanda contra el gobierno federal.

Los experimentos se volvieron más y más bárbaros y destructivos hasta el final. Queremos llevar al gobierno ante la justicia.

-Julie Tanny, la hija de una víctima

“Todos somos víctimas de estos terribles eventos”, dice Marilyn Rappaport, que cuida a una hermana que no la reconoce.

La madre de Aline Fortin resultó radicalmente transformada por los tratamientos del Dr. Cameron. Los niños prácticamente se encontraron huérfanos y el padre se volvió alcohólico.

Ella cambió completamente. No la reconocimos Nos pareció curioso que cuando ella fue al hospital no volvió curada, ni mejor. A menudo era peor y no entendimos por qué.

El abogado Alan Stein admite que el caso no será fácil de ganar.

“Este no será un caso fácil”. ”

Inicialmente, nueve pacientes con graves secuelas habían sido compensados por la CIA. Luego, en la década de 1990, el gobierno canadiense indemnizó a 77 pacientes en un programa que terminó hace mucho tiempo aunque sin admitir ninguna responsabilidad.

Desde entonces, ha habido menos de una docena de acuerdos extrajudiciales con otras familias por $ 100,000, pero con cláusulas de no divulgación.

Reconocimiento público reclamado

Alison Steel, cuya madre nunca se recuperó del Allan Memorial Institute, recibió una indemnización el año pasado. Fue esta residente de Knowlton quien inició la reunión de víctimas directas e indirectas del Dr. Cameron que nunca se habían conocido.

“Todavía estoy muy enojada”, dice.

Las familias también quieren que se reconozca públicamente el mal que se les ha hecho y acusan a las instituciones, incluida la Universidad McGill, por avalar estas experiencias.

Irónicamente, las víctimas del Dr. Cameron tuvieron que pagar para servir como conejillos de Indias, ya que estos experimentos supuestamente eran tratamientos.

Ewen Cameron murió en 1967, poco después del final del programa.

El gobierno canadiense le había proporcionado a Cameron más de 500,000 dólares entre 1950 y 1965, 4 millones en dólares actuales, junto con una cantidad menor de fondos de la Agencia Central de Inteligencia de los EE. UU utilizando una organización de fachada llamada Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana.

Hasta el día de hoy, ni la CIA ni el gobierno canadiense se han disculpado por su papel en los experimentos.

RCI/Michel Marsolais, Radio-Canadá/CBC