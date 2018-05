Diez maratones en 10 días consecutivos: El desafío del quebequense Patrick Charlebois

Patrick Charlebois es un maratonista y conferencista quebequense que está actualmente en pleno desafío de correr 10 maratones en 10 provincias canadienses en 10 días consecutivos, que él bautizó como el Canadian Marathon Challenge. Antes de iniciar este desafío, Patrick Charlebois se había convertido en el primer canadiense en completar en enero de 2017 el World Marathon Challenge, que es de correr 7 maratones en 7 continentes en 7 días consecutivos.

El objetivo del desafío canadiense de Charlebois es de recaudar fondos para la Fundación Terry Fox. Él se puso en contacto con las diferentes organizaciones de la Fundación Terry Fox en todas las provincias canadienses para lograr su objetivo.

Cabe señalar aquí que Terry Fox fue un joven canadiense de Winnipeg, Manitoba, que murió de cáncer y se hizo famoso y conocido en todo el mundo en 1980 por su célebre Maratón de la Esperanza, cuya idea era atravesar todo Canadá corriendo de un mar al otro para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Hay que decir que el joven canadiense había sido amputado de la pierna derecha y que su maratón lo emprendió corriendo con una pierna artificial.

Terry Fox inició su maratón el 12 de abril de 1980, cuando mojó su pierna protésica en el Océano Atlántico en San Juan de Terranova, con la intención de volverla a mojar apenas llegara al Océano Pacífico, en Vancouver, Columbia Británica. El valiente joven logró atravesar sucesivamente las provincias de Terranova y Labrador, la Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia, Nueva Brunswick y Quebec.

Pero cuando comenzó su travesía de Ontario comenzó a sentirse mal y finalmente tuvo que abandonar por razones de salud el primero de septiembre 1980 en Thunder Bay, Ontario, después de 143 días de carrera. Recorrió 5.373 kilómetros a un ritmo de 42 kilómetros diarios.

Desafortunadamente murió de cáncer en junio de 1981 a los 23 años. Pero su causa no murió y en la actualidad se organizan competencias Terry Fox en distintos lugares del mundo para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Una de las más conocidas de estas competencias se realiza en La Habana, Cuba.

Patrick Charlebois comenzó su desafío canadiense el sábado 19 de mayo en San Juan de Terranova, corriendo su primer maratón alrededor del Lago Quidi Vidi. Exactamente en el mismo lugar en que el legendario Terry Fox llenó una botella de agua en el Océano Atlántico para vaciarla al final de su desafío en el Océano Pacífico. Para lograr su objetivo, el maratonista se baja de un avión, corre un maratón y de inmediato salta prácticamente otro avión para que lo lleve al siguiente lugar. La radio francesa de Radio Canadá conversó con él el viernes pasado.

Su segundo maratón, como él lo acaba de mencionar, lo corrió el domingo 20 de mayo durante el Maratón de Blue Nose en Halifax, provincia de Nueva Escocia. En este maratón, Patrick tuvo el placer de correr con su hermano gemelo Sylvain, que vive en esa ciudad donde es decano de la Facultad de Administración de Empresas en la Universidad Dalhousie. Y fue abrazados que los dos gemelos cruzaron la llegada de este popular maratón.

La tercera escala, el tercer día fue en Moncton, Nueva Bruswicki el lunes 21. El maratonista quebequense Patrick Charlebois terminó con éxito en 3:15:21 su cuarto maratón este martes en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo. Y este miércoles corrió en Montreal su quinto maratón en 3:14:44, la mitad de los 420 kilómetros que tiene planificado correr a través de todo Canadá. Aquí en Montreal fue un trayecto de 4 kilómetros que sigue una ciclovía, dice Patrick Charlebois.

La idea de Patrick Charlebois es que el evento sea accesible a todo el mundo. Él dice que no quiere salir del punto de partida y regresar 3 horas más tarde. Esa no es la idea. Él lo que quiere es justamente dar vueltas que le permita a la gente llegar antes, durante la carrera y correr con él si así lo desean. Además, están invitados a hacer una donación a la Fundación Terry Fox. ¿Pero de dónde saca él la motivación necesaria para enfrentar este tipo de desafío?

Hay siempre una causa que me inspira. La de Terry Fox me gusta mucho, porque en la época en que él hizo su Maratón de la Esperanza yo tenía 10 años. Y fue gracias a él que yo empecé a correr. Y desde entonces corro. Eso es lo que verdaderamente me motiva y me inspira. En el marco de este desafío, en todo caso, Terry Fox va a estar muy presente.