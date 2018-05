Periodistas en Canadá denuncian amedrentamiento de parte de la ultraderecha

Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en las oficinas del medio de comunicación Vice en Montreal este miércoles por la tarde para intimidar a sus periodistas.

La media docena de militantes del grupo etno-nacionalista Atalante quería mostrar su insatisfacción tras la publicación de un artículo sobre la ideología y las actividades de este grupo supremacista blanco y xenófobo en Quebec.

La semana pasada, Vice publicó en su sitio en internet un artículo sobre la extrema derecha en Quebec, destacando que “los miembros de Atalante desfilan regularmente por las calles de la ciudad de Quebec, en particular para pedir la ‘remigración’, o el retorno de las comunidades culturales quebequenses a sus países de origen”.

Vestidos de negro y enmascarados con los colores de la bandera de Quebec, los miembros del grupo Atalante circularon por las oficinas de Vice, gritando y lanzando panfletos a los empleados. Los intrusos no forzaron la puerta, sino que aprovecharon la salida de un empleado para entrar al inmueble donde funciona este medio.

Los hombres enmascarados, identificados con el grupo anti-inmigrante Atalante, rodearon al periodista Simon Coutu, quien escribe frecuentemente sobre la ultraderecha nacionalista en Quebec, y le entregaron un trofeo titulado “Premio a la Prensa Basura”.

“Ellos vinieron a mi oficina, me rodearon, llevaban máscaras, y me dieron un trofeo al medio basura” decía el periodista de Vice Québec, Simon Coutu, quien añadió que se trata claramente de la intimidación, pero que esto no le impedirá hacer bien su trabajo.

En su página en la red social Facebook, el grupo etno-nacionalista Atalante explicó su acción señalando que quería reaccionar de este modo ante la publicación de un artículo la semana pasada. Este grupo racista reprocha a Vice por “avivar un clima peligroso, incluso provocar una guerra abierta” entre la extrema derecha y los grupos antifascistas en la provincia francófona de Quebec.

La policía de Montreal (SPVM) acudió al lugar de los hechos tras la partida de los manifestantes, señalando que debido a no hubo heridos ni daños, ni “nada ilegal”, probablemente no habrá un seguimiento del caso.

Por su lado, la Federación profesional de periodistas de Quebec se manifestó “conmocionada y disgustada.

“La FPJQ está indignada”, declaró su presidente, Stéphane Giroux. Se trata de un ataque directo a la libertad de prensa. Se trata de un intento inaceptable de censura e intimidación. Ningún periodista debería pasar por algo así. Alentamos a los periodistas a denunciar cualquier forma de intimidación”, decía Giroux.

“Todo comienza con insultos en las redes sociales. Luego se increpa a los periodistas en la calle. Ahora están invadiendo sus espacios de trabajo. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Serán atacados físicamente? Esto nos asusta », señalaba el presidente de la Federación profesional de periodistas de Quebec (FPJQ).

Por su parte, el primer ministro de la provincia de Quebec, Philippe Couillard condenó las acciones del grupo Atalante. “Debemos condenar estas acciones, que son actos de intimidación”, añadiendo que lo que esas personas han hecho es restringir la libertad de expresión de los periodistas.

“Si quieren libertad de expresión, deben respetar el hecho de que contrarrestaremos lo que dicen, porque condenamos la intolerancia y el fanatismo en Quebec”, dijo Couillard.

Fuentes: CBC/SRC/Vice/FB Atalante